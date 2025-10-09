Hatay'da Lise Öğrencisi Bisikletiyle Yağmur Suyu Dolu Çukura Düştü
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 14 yaşındaki bir lise öğrencisi, yağışlı havada bisikletiyle ilerlediği sırada yol kenarındaki su dolu çukura düştü. Şaban Akın Uçar Caddesi’nde meydana gelen olayda, yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düşen öğrenci, çevredeki esnafın yardımıyla kurtarıldı. Esnafın elinden tutarak çukurdan çıkan çocuk, kısa bir şaşkınlığın ardından bisikletine binip bölgeden ayrıldı. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Çukurun yaklaşık 20 gün önce açıldığı ve üzerinin kapatılmadığı ileri sürüldü.
Lise öğrencisinin su dolu çukura düştüğü anlar kameralar tarafından da kayda geçti.
Esnafın yardımıyla kurtuldu.
