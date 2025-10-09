onedio
Aksaray’da Alkollü Sürücü ve Arkadaşı Polislere Zor Anlar Yaşattı: "Sıkacağım Size"

Aksaray
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.10.2025 - 15:29

Aksaray’da alkolü sürücü ve yanındaki arkadaşı polislerle tartıştı. Alkollü olan sürücünün arkadaşı polisleri tehdit etti ve “Sıkacağım size” dedi. “Benim babam savcı” diyerek polislerin üzerine yürüyen iki kişi zorlukla kontrol altına alındı. Ayrıca alkollü sürücü ve arkadaşı polislere küfür de etti.

Kaynak: Başak Deniz Kılıçdağı / Ekol TV

Aksaray’da trafik çevirmesinde yaşanan gergin anlar 👇

Polis ekiplerini tehdit edip zor anlar yaşattılar.

