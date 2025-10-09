Aksaray’da Alkollü Sürücü ve Arkadaşı Polislere Zor Anlar Yaşattı: "Sıkacağım Size"
Aksaray’da alkolü sürücü ve yanındaki arkadaşı polislerle tartıştı. Alkollü olan sürücünün arkadaşı polisleri tehdit etti ve “Sıkacağım size” dedi. “Benim babam savcı” diyerek polislerin üzerine yürüyen iki kişi zorlukla kontrol altına alındı. Ayrıca alkollü sürücü ve arkadaşı polislere küfür de etti.
Kaynak: Başak Deniz Kılıçdağı / Ekol TV
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aksaray’da trafik çevirmesinde yaşanan gergin anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Polis ekiplerini tehdit edip zor anlar yaşattılar.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın