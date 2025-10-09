Aksaray’da Alkollü Sürücü ve Arkadaşı Polislere Zor Anlar Yaşattı: "Sıkacağım Size"

Aksaray’da alkolü sürücü ve yanındaki arkadaşı polislerle tartıştı. Alkollü olan sürücünün arkadaşı polisleri tehdit etti ve “Sıkacağım size” dedi. “Benim babam savcı” diyerek polislerin üzerine yürüyen iki kişi zorlukla kontrol altına alındı. Ayrıca alkollü sürücü ve arkadaşı polislere küfür de etti.

Kaynak: Başak Deniz Kılıçdağı / Ekol TV