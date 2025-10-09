onedio
İsrail 3 Türk Milletvekilini Alıkoymuştu: Dışişleri Bakanlığı’ndan Milletvekilleri İçin Açıklama Geldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.10.2025 - 13:54

İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ambargoyu delmek için yola çıkan Özgürlük Filosu’na soykırımcı İsrail askerleri müdahale etmiş ve gemide bulunan  Saadet Partisi Milletvekilleri Necmettin Çalışkan ile Mehmet Atmaca ve Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün zorla alıkonulmuştu.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada İsrail tarafından zorla alıkonulan milletvekillerin yurda dönüş için Azerbaycan’a doğru hareket ettiğini ifade etti.

İsrail, Küresel Sumud Filosu’ndan sonra Özgürlük Filosu’nda müdahale etmiş ve teknelerdeki aktivistleri zorla alıkoymuştu.

Özgürlük Filosu’nda yer alan Saadet Partisi Milletvekilleri Necmettin Çalışkan ile Mehmet Atmaca ve Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün’ün de zorla alıkonulduğu ve milletvekilleriyle tüm irtibatın kesildiği açıklanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli vekillerin Azerbaycan’a hareket ettiğini açıkladı. Keçeli, İsrail’in zorla alıkoyduğu diğer vatandaşlarımız için de çalışmalar yapıldığını sözlerine ekledi.

Öncü Keçeli’nin açıklaması 👇

'İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’na ait teknelerde bulunan üç Milletvekilimiz, Türkiye’ye dönmek üzere Azerbaycan’a hareket etmişlerdir.

Diğer vatandaşlarımızın yarın yapılacak özel bir uçak seferiyle ülkemize gelmesi için çalışmalarımız sürüyor.

Gerçekleşmesi halinde, sözkonusu seferle üçüncü ülke vatandaşlarını da tahliye etmeyi öngörüyoruz.'

