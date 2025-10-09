İsrail 3 Türk Milletvekilini Alıkoymuştu: Dışişleri Bakanlığı’ndan Milletvekilleri İçin Açıklama Geldi
İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ambargoyu delmek için yola çıkan Özgürlük Filosu’na soykırımcı İsrail askerleri müdahale etmiş ve gemide bulunan Saadet Partisi Milletvekilleri Necmettin Çalışkan ile Mehmet Atmaca ve Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün zorla alıkonulmuştu.
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada İsrail tarafından zorla alıkonulan milletvekillerin yurda dönüş için Azerbaycan’a doğru hareket ettiğini ifade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsrail, Küresel Sumud Filosu’ndan sonra Özgürlük Filosu’nda müdahale etmiş ve teknelerdeki aktivistleri zorla alıkoymuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öncü Keçeli’nin açıklaması 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın