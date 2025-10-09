İsrail 3 Türk Milletvekilini Alıkoymuştu: Dışişleri Bakanlığı’ndan Milletvekilleri İçin Açıklama Geldi

İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ambargoyu delmek için yola çıkan Özgürlük Filosu’na soykırımcı İsrail askerleri müdahale etmiş ve gemide bulunan Saadet Partisi Milletvekilleri Necmettin Çalışkan ile Mehmet Atmaca ve Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün zorla alıkonulmuştu.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada İsrail tarafından zorla alıkonulan milletvekillerin yurda dönüş için Azerbaycan’a doğru hareket ettiğini ifade etti.