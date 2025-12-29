29 Aralık 2025 – 4 Ocak 2026 Haftanın Kristali: Belemnit

Bilinçli olarak tutunduğumuz kalıplar, alışkanlıklar, takıntılar ve zihinsel döngüler kadar; farkında olmadan taşınan aile karmaları, geçmiş ilişkilerden kalan izler ve eski şartlanmalar üzerinde de çalışır. Bu kristal, “neyi tutuyorum, neyi artık bırakmam gerekiyor?” sorusunu netleştirir. Kararı sizin yerinize vermez; ancak doğru kararı verebilmeniz için zihni ve enerjiyi berraklaştırır.

Psikolojik düzlemde Belemnit, kaygı, takıntı, tekrar eden düşünce kalıpları ve eski şartlanmalar üzerinde destekleyici bir frekans taşır. Özellikle kontrol ihtiyacı, geçmişe takılı kalma, suçluluk duygusu ve bilinçaltı korkularla çalışanlar için güçlü bir farkındalık alanı oluşturur. Duygusal yüklerin bastırılmadan, zorlanmadan çözülmesine yardımcı olur. Bu nedenle meditasyon, içsel gözlem ve niyet çalışmalarında oldukça etkilidir.

Fiziksel olarak Belemnit’in enerjisi sindirim sistemi ve eliminasyon süreçleri ile ilişkilendirilir. Vücudun ihtiyacı olanı alıp, ihtiyacı olmayanı serbest bırakma prensibini destekler. Sindirim yoluyla atılması gereken yüklerin fark edilmesine yardımcı olurken, hafif bir detoks etkisi oluşturduğu kabul edilir. Bu etki, bedeni zorlayan agresif bir temizlikten ziyade, doğal dengeyi hatırlatan bir arınma süreci gibidir. Bu nedenle özellikle yıl kapanışı ve yeni yıla geçiş haftalarında tercih edilir.