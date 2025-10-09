İstanbul’a Yağışı "Aşağı Seviye Jet Akımı" Getirecek: Bakanlıktan Şile ve Beykoz Uyarısı
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerini paylaşarak başta İstanbul’un kuzey ilçeleri Şile ve Beykoz olmak üzere Kocaeli çevreleri, Sakarya ile Düzce illerinin kuzeyi ve Bartın’da kuvvetli yağış nedeniyle uyarıda bulundu.
İstanbul ve Batı Karadeniz’de etkili olacak kuvvetli yağışların 48 saat boyunca süreceği ve Karadeniz üzerinde etkili olan “Low-Level Jet Stream' (aşağı seviye jet akımı) sebebiyle olacağı belirtildi.
Kavurucu yaz aylarından sonra Türkiye’de soğuk hava ve yağışlar etkili olmaya başladı.
İçişleri Bakanlığı’ndan kuvvetli yağış uyarısı.👇
