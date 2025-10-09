İstanbul’a Yağışı "Aşağı Seviye Jet Akımı" Getirecek: Bakanlıktan Şile ve Beykoz Uyarısı

'Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre;

🗓️ 9 Ekim Perşembe günü;

📍 İstanbul'un Şile ve Beykoz ilçeleri, Kocaeli çevreleri, Sakarya ve Düzce illerinin kuzeyi ile öğleden sonra Bartın'da yerel olarak kuvvetli; Zonguldak'ta yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

📍 Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

📍 Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

⚠️ Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu, kıyı kesimlerde hortum riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.'