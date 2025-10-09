onedio
İstanbul’a Yağışı "Aşağı Seviye Jet Akımı" Getirecek: Bakanlıktan Şile ve Beykoz Uyarısı

İstanbul’a Yağışı "Aşağı Seviye Jet Akımı" Getirecek: Bakanlıktan Şile ve Beykoz Uyarısı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.10.2025 - 12:40

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerini paylaşarak başta İstanbul’un kuzey ilçeleri Şile ve Beykoz olmak üzere Kocaeli çevreleri, Sakarya ile Düzce illerinin kuzeyi ve Bartın’da kuvvetli yağış nedeniyle uyarıda bulundu.

İstanbul ve Batı Karadeniz’de etkili olacak kuvvetli yağışların 48 saat boyunca süreceği ve Karadeniz üzerinde etkili olan “Low-Level Jet Stream' (aşağı seviye jet akımı) sebebiyle olacağı belirtildi.

Kavurucu yaz aylarından sonra Türkiye’de soğuk hava ve yağışlar etkili olmaya başladı.

Meteorolojik değerlendirmelere göre, Karadeniz üzerinde etkili olan 'Low-Level Jet Stream' (aşağı seviye jet akımı) yağışı besleyen bir mekanizma olarak öne çıkıyor. Bu sistemin kıyıya sürtmesiyle birlikte İstanbul’un kuzey ilçeleri yağış almaya başlarken, sistemin hareketine bağlı olarak merkez ilçelere kadar inme ihtimali bulunduğu belirtildi

İçişleri Bakanlığı’ndan kuvvetli yağış uyarısı.👇

'Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre;

🗓️ 9 Ekim Perşembe günü;

📍 İstanbul'un Şile ve Beykoz ilçeleri, Kocaeli çevreleri, Sakarya ve Düzce illerinin kuzeyi ile öğleden sonra Bartın'da yerel olarak kuvvetli; Zonguldak'ta yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

📍 Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

📍 Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

⚠️ Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu, kıyı kesimlerde hortum riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.'

