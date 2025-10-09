onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
19 Ünlü İsme Yapılan Uyuşturucu Operasyonunda Olay Engin ve Dilan Polat Detayı!

19 Ünlü İsme Yapılan Uyuşturucu Operasyonunda Olay Engin ve Dilan Polat Detayı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.10.2025 - 12:33

8 Ekim sabahı 19 ünlü isme 'uyuşturucu kullanımına özendirme' suçlamasıyla operasyon düzenlenmişti. Birsen Altuntaş, operasyon sırasında Engin ve Dilan Polat'a karşı bariz bir tutum sergilendiğini iddia etti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/o...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

8 Ekim'de sabahın ilk ışıklarında 19 ünlü isme uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

8 Ekim'de sabahın ilk ışıklarında 19 ünlü isme uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin ve Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger ile Ceren Moray'dan ulaşılabilen tüm isimler, Jandarma İl Komutanlığı'na getirilmişti. 

İdrar, kan ve saç örneği numunelerini veren ünlüler Jandarma Komutanlığı'na geri getirilerek serbest bırakılmıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş, operasyon sırasında ifade ve kan örnekleri alınan ünlüler arasında bulunan Dilan Polat ve Engin Polat'a karşı bir tutum sergilendiğini iddia etti.

Gazeteci Birsen Altuntaş, operasyon sırasında ifade ve kan örnekleri alınan ünlüler arasında bulunan Dilan Polat ve Engin Polat'a karşı bir tutum sergilendiğini iddia etti.

Ünlü isimlerin Maslak’taki Jandarma Genel Komutanlığı’nda ifade sırası beklerken Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle aynı odada oturmak istemediğini, ünlüler rahatsızlıklarını dile getirince de Polat ailesinin avukat Feyza Altun’un da olduğu başka bir bekleme odasına alındığını dile getirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın