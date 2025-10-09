19 Ünlü İsme Yapılan Uyuşturucu Operasyonunda Olay Engin ve Dilan Polat Detayı!
8 Ekim sabahı 19 ünlü isme 'uyuşturucu kullanımına özendirme' suçlamasıyla operasyon düzenlenmişti. Birsen Altuntaş, operasyon sırasında Engin ve Dilan Polat'a karşı bariz bir tutum sergilendiğini iddia etti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
8 Ekim'de sabahın ilk ışıklarında 19 ünlü isme uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Gazeteci Birsen Altuntaş, operasyon sırasında ifade ve kan örnekleri alınan ünlüler arasında bulunan Dilan Polat ve Engin Polat'a karşı bir tutum sergilendiğini iddia etti.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
