Kardashian Ailesinin Sultanı, Gün Geçtikçe Başkalaşım Geçiren 69 Yaşındaki Kris Jenner'ın Son Hali Şoka Soktu!
Kardashian ailesinin başında bir kraliçe varsa, o kesinlikle Kris Jenner!
69 yaşındaki anne patron, sadece çocuklarının kariyerini yönetmekle kalmıyor, kendi dönüşümüyle de sosyal medyada olay yaratıyor. 'The Kardashians'ın geçtiğimiz bölümlerinde makyajsız haliyle gündeme gelen Kris, son görüntüsüyle adeta “estetikle zaman yolculuğu” yapmış gibi görünüyor.
Son hali sosyal medya kullanıcılarının ağzını beş karış açık bırakmış durumda! Gelin, detayları beraber inceleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kardashian'ların patron annesi, Kardashian ailesinin tüm üyelerinin ultra başarısının mimarı Kris Jenner'ı duymuşsunuzdur herhalde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kardashian ailesini senelerdir oldukça yakın bir kadrajdan izlemeye devam ediyoruz biliyorsunuz. 2007’de başlayan Keeping Up With The Kardashians, tam 18 sezondur devam ediyor.
Aşağıda gördüğünüz ise -evet bu da Kris Jenner- hanımefendinin yeni dokunuşlarla geldiği son hal!
Gelin, 69 yaşındaki Kris Jenner'ın son halini görenler ne demiş beraber görelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın