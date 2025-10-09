onedio
Kardashian Ailesinin Sultanı, Gün Geçtikçe Başkalaşım Geçiren 69 Yaşındaki Kris Jenner'ın Son Hali Şoka Soktu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.10.2025 - 11:56

Kardashian ailesinin başında bir kraliçe varsa, o kesinlikle Kris Jenner! 

69 yaşındaki anne patron, sadece çocuklarının kariyerini yönetmekle kalmıyor, kendi dönüşümüyle de sosyal medyada olay yaratıyor. 'The Kardashians'ın geçtiğimiz bölümlerinde makyajsız haliyle gündeme gelen Kris, son görüntüsüyle adeta “estetikle zaman yolculuğu” yapmış gibi görünüyor. 

Son hali sosyal medya kullanıcılarının ağzını beş karış açık bırakmış durumda! Gelin, detayları beraber inceleyelim!

Kardashian'ların patron annesi, Kardashian ailesinin tüm üyelerinin ultra başarısının mimarı Kris Jenner'ı duymuşsunuzdur herhalde.

Kris Jenner, sadece altı çocuğun annesi değil… Aynı zamanda milyar dolarlık bir imparatorluğun perde arkasındaki 'anne menajeri' (momager) olarak biliniyor. Kim Kardashian’ın dünya çapında bir ikon haline gelmesinden, Kylie’nin kozmetik devine dönüşmesine kadar her adımda Kris’in stratejik zekâsı var. 

Kris Jenner kamera önünde sevecen bir anne olsa da kamera arkasında acımasız bir iş kadını anlayacağınız.

Kardashian ailesini senelerdir oldukça yakın bir kadrajdan izlemeye devam ediyoruz biliyorsunuz. 2007’de başlayan Keeping Up With The Kardashians, tam 18 sezondur devam ediyor.

Bir süre ara veren fakat geçtiğimiz yıllarda Hulu ile yeni bir anlaşma sağlayan aile, ikonikleşmiş KUWTK şovuna, 'The Kardashians' ismiyle devam etme kararı almıştı.

Skandallar, lüks yaşamlar, ihanetler, boşanmalar, doğumlar derken kaosun bitmediği Kardashian ailesi her zamanki gibi milyonları kendine çekti. Şimdi asıl meselemize geliyoruz hazırsanız. Kardashian üyelerinin hemen hemen hepsi bir estetik harikası, o cepte. Sadece yüzlerinde değil, vücutlarında da kocaman değişimlere imza atan her bir üyeyi senelerdir düzenli olarak yeni işlemleriyle konuşuyoruz. Fakat bu sefer odağımızdaki isim Kim, Kourtney, Chloe, Kendall veya Kylie değil; momager Kris Jenner!

Şimdi sizden yukarıdaki görsele bakmanızı rica ediyoruz. Bu, 69 yaşındaki Kris Jenner'ın birkaç ay önce The Kardashians'da hazırlığı yapılırken çekilen makyajsız görüntüleri!

Aşağıda gördüğünüz ise -evet bu da Kris Jenner- hanımefendinin yeni dokunuşlarla geldiği son hal!

Taş çatlasa 40 yaşların başında bir kadın gibi gözüken Kris Jenner'ın son görünümü sadece makyajla açıklanamaz gibi duruyor...

Detaylı baktığımızda şunlar dikkat çekiyor:  

Dudak dolgusu: Üst ve alt dudak daha dolgun ve belirgin.  

Çene hattı keskinleştirme (jawline kontur): Daha sıkı, V şeklinde bir yüz hattı.  

Göz çevresi botoksu: Kaz ayakları yok denecek kadar az, gözler daha açık ve canlı.  

Yüz germe (facelift): Yanaklar yukarıda, sarkma izleri neredeyse sıfır.  

Kaş kaldırma: Göz kapakları daha açık, kaşlar genç bir ifadeyle yükselmiş.  

Dudak üstü çizgilerinin silinmesi: Bu genelde lazer veya dolgu ile yapılıyor.  

Elbette profesyonel makyaj, doğru ışıklandırma ve styling de işin içine girince, ortaya bu ultra gençleşmiş görünüm çıkıyor. Ama yine de... 69 yaşında olup 30’larında gibi görünmek için sadece Kylie Cosmetics kremlerinin yeterli olacağına inanmıyoruz...😅

Gelin, 69 yaşındaki Kris Jenner'ın son halini görenler ne demiş beraber görelim!

