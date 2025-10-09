Nihayet Bir Açıklama Duyabildik: Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir Sorularına İlk Kez Net Cevap Verdi!

Afra Saraçoğlu uzun seneler boyu şimdilerde herkesin aşık olduğu Mert Yazıcıoğlu ile beraberken Yalı Çapkını'na başlamış, işler oradan sonra karışmıştı belki hatırlarsınız.

Mert Yazıcıoğlu, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nu beraber takılan çok yakın arkadaş grubu sanıyorduk ki Afra Saraçoğlu'nun doğum gününde Yazıcıoğlu'nun değil Demir'in eline uzanması büyük meselelerin kopmasına sebep olmuştu.

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz, Afra ve Mert Yazıcıoğlu ayrıldı. Mert Ramazan Demir'le aşk yaşadığını inatla inkar eden Afra, aynı yaz Çeşme'de denizde Demir'le dudak dudağa görüntülendi. Böylece aşk tescillenmiş oldu. Yalancı çoban hikayesine döndüğü için de bir daha hiç kimse 'Arkadaşız' numarası çekmeye çalıştıklarında inanmadı.

Seneler oldu, bir ayrıldılar, bir barıştılar. Bir çok mutlu gördük ikiliyi, bir inanılmaz depresif... Onlarınki toksiklikte bir dünya markası haline geldi! Aşk yaşadıkları dönemde bile konuyla ilgili konuşmayı asla tercih etmeyen ikilinin hepimize bariz yansıyan aşkı, hep bir gizli kutunun içinde kaldı.

Son durumları ise yine her zaman olduğu gibi havadaydı. Ayrılık mevzusu aylardır dolaşıyordu ama Afra ve Mert Ramazan söz konusu olduğu için özellikle de onlara çok bağlı olan hayranları ayrıldıklarına asla inanmadı.