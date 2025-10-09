onedio
Emir Can İğrek'ten Ünlülere Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonuna Sert Tepki!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.10.2025 - 09:01

19 ünlüye düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonrası sosyal medyada tepkiler dinmedi. 'Uyuşturucuya özendirme' suçlamasıyla neye uğradıklarını şaşırdıkları bir gün geçiren ünlülerin yaşadıklarına bir tepki de ünlü şarkıcı Emir Can İğrek'ten geldi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

8 Ekim günü, sabahın ilk saatlerinde 19 ünlü isme "uyuşturucu kullanımına özendirme" suçlamasıyla operasyon düzenlendi.

İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin ve Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger ile Ceren Moray ilk ışıklarda evlerinden alınmış, Jandarma İl Komutanlığı'na getirilmişti. 

İdrar, kan ve saç örneği numunesini vermek için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen 19 ünlü birkaç saat sonra yeniden Jandarma Komutanlığı'na dönmüş, ardından serbest bırakılmıştı. 

Hadise soluğu konserde, Meriç Aral da 40'ı çıkmamış bebeğinin yanında alırken dün sözlenecek olan İrem Derici'nin serbest kaldıktan sonra düzenlediği basın toplantısı gündeme bomba gibi düşmüştü.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Olaya tepkiler sosyal medyada hızla büyümeye devam ederken, ünlülere yapılan operasyona bir tepki de şarkıcı Emir Can İğrek'ten geldi.

İrem Derici'nin basın toplantısını izleyen ve ona cevap yazan Emir Can İğrek, 'Peki kim nasıl özür dileyecek? Bütün gün bu insanları medyada afiş ettiniz. gördüğü haberin 2 satırından fazlasını okumayan milyonlarca insan bugün bu insanların itibarına, emeğine laf söyledi. Kim nasıl telafi edecek bunu?' çıkışında bulundu.

