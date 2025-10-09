Emir Can İğrek'ten Ünlülere Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonuna Sert Tepki!
19 ünlüye düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonrası sosyal medyada tepkiler dinmedi. 'Uyuşturucuya özendirme' suçlamasıyla neye uğradıklarını şaşırdıkları bir gün geçiren ünlülerin yaşadıklarına bir tepki de ünlü şarkıcı Emir Can İğrek'ten geldi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
8 Ekim günü, sabahın ilk saatlerinde 19 ünlü isme "uyuşturucu kullanımına özendirme" suçlamasıyla operasyon düzenlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olaya tepkiler sosyal medyada hızla büyümeye devam ederken, ünlülere yapılan operasyona bir tepki de şarkıcı Emir Can İğrek'ten geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın