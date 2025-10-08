onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Uyuşturucu Operasyonu Kapsamında 19 Ünlü İsme Hangi Soruların Sorulduğu Ortaya Çıktı!

Uyuşturucu Operasyonu Kapsamında 19 Ünlü İsme Hangi Soruların Sorulduğu Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.10.2025 - 20:14

'Uyuşturucu kullanımına özendirme' suçlamasıyla kan, idrar ve saç örneği alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen ve numunelerini verdikten sonra da İl Jandarma Komutanlığı'ndan serbest bırakılan 19 ünlüye, soruşturma kapsamında sorulan sorular ortaya çıktı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sabah saatlerinde 19 ünlü isim "uyuşturucu kullanımına özendirme" suçlamasıyla Jandarma İl Komutanlığı'na getirilmişti.

Sabah saatlerinde 19 ünlü isim "uyuşturucu kullanımına özendirme" suçlamasıyla Jandarma İl Komutanlığı'na getirilmişti.

Çok erken saatlerde kimi evinden alınan, kimi adresinde bulunamadığı için sonradan komutanlığına gelen ünlüler, drar, kan ve saç örneği testleri için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti. 

Hakkında karar çıkan Ziynet Sali hariç, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray geçtiğimiz saatlerde numulerini verdi ve Jandarma İl Komutanlığı'na döndükten sonra teker teker serbest bırakılmaya başladı.

Kaçıranlar için bugünkü soruşturmadan ünlülerin en net görüntülerine bu içeriğimizde yer vermiştik:

Ekol Tv'nin haberine göre, 8 Ekim'de uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadesi alınan ünlü isimlere yöneltilen sorular belli oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın