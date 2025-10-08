onedio
Mahsun Kırmızıgül'den Ünlülere Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonuna Tepki!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.10.2025 - 16:41

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, sabah saatlerinde 19 ünlü isme düzenlenen uyuşturucu operasyonuna X hesabından tepki gösterdi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Geçtiğimiz saatlerde, 19 ünlü isim "uyuşturucu madde kullanımına özendirmek" suçlamasıyla kan örnekleri ve ifadelerinin alınması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla Jandarma Komutanlığı'na getirilen İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray idrar, kan ve saç örneği testleri için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Ünlülere düzenlenen uyuşturucu operasyonuna ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'den tepki geldi.

Konunun temeline inilmesi gerektiğini söyleyen Mahsun Kırmızıgül, 'Bu kadar hassas bir gerçeği billboardlardaki yüzlerle, sahte kahramanlarla, reklam parıltılarıyla örtemeyiz.' ifadelerini kullandı. 

Kırmızıgül, 

'Bir ülkenin geleceği, çocuklarının gözlerinde saklıdır.  Uyuşturucu meselesi bu ülkenin karşı karşıya olduğu en büyük tehlikedir.  

Binlerce evin ocağı söndü, sönmeye de devam ediyor. Anaların yüreği yanıyor, babalar çaresizlik içinde eriyor. Karteller okul kapılarına kadar indi; bu zehir çocuklarımızın ve gençlerimizin cebine, defterine, oyununa sızdı. 

Bu kadar hassas bir gerçeği billboardlardaki yüzlerle, sahte kahramanlarla, reklam parıltılarıyla örtemeyiz.  Gerçek mücadele; satanı, depolayanı, dağıtanı ve onlara yol veren her halkayı ortaya çıkarmakla başlar. Göz yumanların da hesabı sorulmadıkça, cezalar caydırıcı olmadıkça ve denetim gece gündüz sürmedikçe bir tek çocuğu bile koruyamayız.  

Ben anneme bir söz verdim: “İçki, sigara ve uyuşturucu benim yolumda asla yer almayacak.” Bu söz yalnızca bir annenin oğluna nasihati değil; bir insanın kendi vicdanına ettiği yemindir. Ama mesele artık kişisel bir duruşun ötesindedir. Çünkü her gün bir çocuk daha kayboluyor, bir aile daha sessizce yıkılıyor.  Sessiz kalmak bu yangına odun atmaktır. Susmam. Adım atanların, mücadele edenlerin, korkmadan konuşanların yanında dururum. Çünkü bu ülkenin geleceği bir avuç baronun kirli defterlerinde değil, çocuklarımızın temiz yüreklerinde yazılıdır.  

Bir ülke evlatlarını koruyamadığında hiçbir zafere sevinemez. O yüzden bu mücadele hepimizin. Bu toprakların en değerli varlığı çocuklarımızdır; onları korumak hepimizin vicdan borcudur.' açıklamasında bulundu.

