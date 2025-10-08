Mahsun Kırmızıgül'den Ünlülere Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonuna Tepki!

Konunun temeline inilmesi gerektiğini söyleyen Mahsun Kırmızıgül, 'Bu kadar hassas bir gerçeği billboardlardaki yüzlerle, sahte kahramanlarla, reklam parıltılarıyla örtemeyiz.' ifadelerini kullandı.

Kırmızıgül,

'Bir ülkenin geleceği, çocuklarının gözlerinde saklıdır. Uyuşturucu meselesi bu ülkenin karşı karşıya olduğu en büyük tehlikedir.

Binlerce evin ocağı söndü, sönmeye de devam ediyor. Anaların yüreği yanıyor, babalar çaresizlik içinde eriyor. Karteller okul kapılarına kadar indi; bu zehir çocuklarımızın ve gençlerimizin cebine, defterine, oyununa sızdı.

Bu kadar hassas bir gerçeği billboardlardaki yüzlerle, sahte kahramanlarla, reklam parıltılarıyla örtemeyiz. Gerçek mücadele; satanı, depolayanı, dağıtanı ve onlara yol veren her halkayı ortaya çıkarmakla başlar. Göz yumanların da hesabı sorulmadıkça, cezalar caydırıcı olmadıkça ve denetim gece gündüz sürmedikçe bir tek çocuğu bile koruyamayız.

Ben anneme bir söz verdim: “İçki, sigara ve uyuşturucu benim yolumda asla yer almayacak.” Bu söz yalnızca bir annenin oğluna nasihati değil; bir insanın kendi vicdanına ettiği yemindir. Ama mesele artık kişisel bir duruşun ötesindedir. Çünkü her gün bir çocuk daha kayboluyor, bir aile daha sessizce yıkılıyor. Sessiz kalmak bu yangına odun atmaktır. Susmam. Adım atanların, mücadele edenlerin, korkmadan konuşanların yanında dururum. Çünkü bu ülkenin geleceği bir avuç baronun kirli defterlerinde değil, çocuklarımızın temiz yüreklerinde yazılıdır.

Bir ülke evlatlarını koruyamadığında hiçbir zafere sevinemez. O yüzden bu mücadele hepimizin. Bu toprakların en değerli varlığı çocuklarımızdır; onları korumak hepimizin vicdan borcudur.' açıklamasında bulundu.