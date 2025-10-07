onedio
Beynimiz Fena Yandı: Ünlü Oyuncu Cemre Baysel'den Blok3 Kaosuyla İlgili İlk Açıklama Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.10.2025 - 20:21

Sabahtan bu yana konuşulan Blok3 ve Cemre Baysel ayrılığına nihayet muhataplardan bir açıklama geldi! Sessizliğini bozan Cemre Baysel, haberi çıkaran ve ailesini de konuya dahil edenlere ateş püskürdü!

Sabahtan beri ünlü oyuncu Cemre Baysel ve Blok3'ün ne ara başlayıp bittiğini asla anlayamadığımız ilişkisi konuşuluyor.

Şöyle kısaca bir geri saralım; geçtiğimiz haftalarda bir restoranda baş başa yemek yerken görüntülenen Blok3 ve Cemre Baysel'in beraber olduğu ve yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. 

Dedikodular durulmuştu ki bu sabah Gel Konuşalım programında Cemre Baysel ve Blok3 aşkının bir çırpıda bittiği söylendi. Blok3'ün Cemre Baysel'in çalışmasını istemediği, Cemre Baysel'in de geçimini sağladığı ailesinin bu ilişkiye onay vermediği iddia edilmişti.

Cemre Baysel ve Blok3'ün ayrılığı hakkındaki iddiaların detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Hatta haberler hızla yayılınca devreye toksik eski sevgili Aytaç Şaşmaz bile girmişti! Laf sokup silen Şaşmaz'dan da bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Cemre Baysel'den konuyla ilgili bir açıklama gelmesi bekleniyordu. Beklenen açıklama nihayet geldi!

Öncelikle ailesine destek olduğunu fakat ailesinin geçinmek için onun parasına ihtiyacı olmadığını vurgulayan Cemre Baysel, 'Kimseyle ilişkim yok, olmadı da' diyerek Blok3'le çıkan dedikoduların boş bir balondan ibaret olduğunu söyleyerek beynimizi iyice yaktı. 

Başa sardık, aşk meşk hiç olmamış anlayacağınız. 

İşte Cemre Baysel'in tam açıklaması: 

Şimdiye kadar özel hayatımla gündeme gelmeyi, konuşulmayı tercih eden bir oyuncu olmadım. En başında gülüp geçmeyi tercih ettiğim ciddiye almadığım haberler, bugün yalnızca gerçeği yansıtmamakla kalmayıp, aynı zamanda kişilik haklarıma, ailevi değerlerime ve özel hayatıma yönelik açık bir saldırı niteliği taşımaktadır. Her zaman kendi ayaklarım üzerinde durdum. 

Ailem 10 yıllık meslek hayatımda ve özel hayatım da dahil sadece destek olmuş asla köstek olmamıştır. Ailemin benim maddi desteğime ihtiyaçları yoktur. Ben bir evlat olarak sadece sorumluluklarımı yerine getirip, ne gerekiyorsa yaptım ve yapmaya devam edeceğim. Keşke böyle büyük başlıklar altında konuşulmadan önce gerçekliği direkt şahsıma sorulsaydı. 

Cevap hakkımı kullanıyorken söylemek istediğim ailem beni korumak dışında asla ilişkilerime karışmaz hele ki söylendiği gibi çirkin sebepler yüzünden! Ailemin böylesine çirkin ve temelsiz iddialarla birlikte anılması, benim için kabul edilemez. 

Kimseyle bir ilişkim yok, olmadı da. O yüzden söylenenler gibi de bir ayrılık yok. Susmayı tercih ettikçe uzayan ve içinde bulunmaktan büyük rahatsızlık duyduğum bir konu haline geldi. Artık son bulacağını umarak yapıyorum bu açıklamayı.  

Teşekkürler.

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
