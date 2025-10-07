Beynimiz Fena Yandı: Ünlü Oyuncu Cemre Baysel'den Blok3 Kaosuyla İlgili İlk Açıklama Geldi!

Öncelikle ailesine destek olduğunu fakat ailesinin geçinmek için onun parasına ihtiyacı olmadığını vurgulayan Cemre Baysel, 'Kimseyle ilişkim yok, olmadı da' diyerek Blok3'le çıkan dedikoduların boş bir balondan ibaret olduğunu söyleyerek beynimizi iyice yaktı.

Başa sardık, aşk meşk hiç olmamış anlayacağınız.

İşte Cemre Baysel'in tam açıklaması:

Şimdiye kadar özel hayatımla gündeme gelmeyi, konuşulmayı tercih eden bir oyuncu olmadım. En başında gülüp geçmeyi tercih ettiğim ciddiye almadığım haberler, bugün yalnızca gerçeği yansıtmamakla kalmayıp, aynı zamanda kişilik haklarıma, ailevi değerlerime ve özel hayatıma yönelik açık bir saldırı niteliği taşımaktadır. Her zaman kendi ayaklarım üzerinde durdum.

Ailem 10 yıllık meslek hayatımda ve özel hayatım da dahil sadece destek olmuş asla köstek olmamıştır. Ailemin benim maddi desteğime ihtiyaçları yoktur. Ben bir evlat olarak sadece sorumluluklarımı yerine getirip, ne gerekiyorsa yaptım ve yapmaya devam edeceğim. Keşke böyle büyük başlıklar altında konuşulmadan önce gerçekliği direkt şahsıma sorulsaydı.

Cevap hakkımı kullanıyorken söylemek istediğim ailem beni korumak dışında asla ilişkilerime karışmaz hele ki söylendiği gibi çirkin sebepler yüzünden! Ailemin böylesine çirkin ve temelsiz iddialarla birlikte anılması, benim için kabul edilemez.

Kimseyle bir ilişkim yok, olmadı da. O yüzden söylenenler gibi de bir ayrılık yok. Susmayı tercih ettikçe uzayan ve içinde bulunmaktan büyük rahatsızlık duyduğum bir konu haline geldi. Artık son bulacağını umarak yapıyorum bu açıklamayı.

Teşekkürler.