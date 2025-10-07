Beynimiz Fena Yandı: Ünlü Oyuncu Cemre Baysel'den Blok3 Kaosuyla İlgili İlk Açıklama Geldi!
Sabahtan bu yana konuşulan Blok3 ve Cemre Baysel ayrılığına nihayet muhataplardan bir açıklama geldi! Sessizliğini bozan Cemre Baysel, haberi çıkaran ve ailesini de konuya dahil edenlere ateş püskürdü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sabahtan beri ünlü oyuncu Cemre Baysel ve Blok3'ün ne ara başlayıp bittiğini asla anlayamadığımız ilişkisi konuşuluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cemre Baysel'den konuyla ilgili bir açıklama gelmesi bekleniyordu. Beklenen açıklama nihayet geldi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın