onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Gerçekten Sevgililermiş: Blok3 ve Cemre Baysel'in Ayrılık Nedeni "Kaçıncı Yüzyılda Yaşıyoruz?" Dedirtti!

Gerçekten Sevgililermiş: Blok3 ve Cemre Baysel'in Ayrılık Nedeni "Kaçıncı Yüzyılda Yaşıyoruz?" Dedirtti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.10.2025 - 13:37

Son zamanlarda magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddia var: Rap dünyasının dikkat çeken ismi Blok3 ile güzelliğiyle ekranları büyüleyen Cemre Baysel arasında bir yakınlaşma olduğu iddiaları konuşuluyordu.

Sosyal medyada dolaşan fotoğraflar, paylaşılan hikayeler ve dedikodular bir anda gündemi sarmıştı. Kimileri ikilinin aşk yaşadığı iddialarını şaşkınlıkla karşılarken magazin köşelerinde adeta bir spekülasyon fırtınası esti.

Gel Konuşalım programında Ece Erken ikilinin ayrılık nedeniyle ilgili şaşırtan iddialarda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medyada hızla yayılan bir fotoğraf, ortalığı karıştırmış, iddiaya göre Cemre Baysel ve Blok3, Karaköy’de bir restoranda baş başa görüntülenmişti.

Sosyal medyada hızla yayılan bir fotoğraf, ortalığı karıştırmış, iddiaya göre Cemre Baysel ve Blok3, Karaköy’de bir restoranda baş başa görüntülenmişti.

Gözler Cemre’nin Instagram hesabına çevrilmiş, güzel oyuncunun Blok3’ün bir şarkısını hikayesinde paylaşması ise iddiaları güçlendirmişti.

Sosyal medya halkı tabii ki durur mu? Aytaç Şaşmaz'la yaşadığı çalkantılı ilişkiyle çok konuşulan Cemre Baysel'i Blok3'le yakıştıramayanlar olayı goygoya vurmuştu!

Biz de o tepkilerden bahsetmiştik:

Güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'la yaşadığı ilişki ve ayrılık nedeniyle çok konuşulan Blok3'ün adının Cemre Baysel'le anılması manşetlerden düşmemişti.

Güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'la yaşadığı ilişki ve ayrılık nedeniyle çok konuşulan Blok3'ün adının Cemre Baysel'le anılması manşetlerden düşmemişti.

Birsen Altuntaş iddialara noktayı “Cemre Baysel ile Blok3 arasında aşk yok.” şeklinde koyarken ikili Galatasaray maçından attıkları hikayelerle bir kez daha dedikodulara karışmıştı.

İkilinin arasındaki aşk iddiaları bir türlü netlik kazanmazken Gel Konuşalım programında Ece Erken ikilinin ayrılık nedenini açıkladı!

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın