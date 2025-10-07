Gerçekten Sevgililermiş: Blok3 ve Cemre Baysel'in Ayrılık Nedeni "Kaçıncı Yüzyılda Yaşıyoruz?" Dedirtti!

Son zamanlarda magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddia var: Rap dünyasının dikkat çeken ismi Blok3 ile güzelliğiyle ekranları büyüleyen Cemre Baysel arasında bir yakınlaşma olduğu iddiaları konuşuluyordu.

Sosyal medyada dolaşan fotoğraflar, paylaşılan hikayeler ve dedikodular bir anda gündemi sarmıştı. Kimileri ikilinin aşk yaşadığı iddialarını şaşkınlıkla karşılarken magazin köşelerinde adeta bir spekülasyon fırtınası esti.

Gel Konuşalım programında Ece Erken ikilinin ayrılık nedeniyle ilgili şaşırtan iddialarda bulundu.