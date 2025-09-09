Aytaç Şaşmaz'la Ayrılığı Sonrası Blok3'le Aşk İddialarına Karışan Cemre Baysel X'te Goygoy Tufanı Estirdi!

Genç oyuncu Cemre Baysel, son günlerde hem ekranlardaki performansıyla hem de özel hayatıyla magazin gündeminde sıkça yer alıyor. Başarılı oyuncu, özellikle Sol Yanım, Baht Oyunu, Ramo ve Leyla: Hayat…Aşk…Adalet… gibi projelerdeki rolleriyle geniş bir hayran kitlesi edinmişti.

Özel hayatında ise uzun süre meslektaşı Aytaç Şaşmaz ile inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan Baysel, geçtiğimiz aylarda tamamen yollarını ayırmıştı. Sosyal medyada yaptığı gönderiler ve Şaşmaz’ın karşı paylaşımları, eski ilişkinin hala gündemde kalmasına neden oluyordu.