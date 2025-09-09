onedio
Aytaç Şaşmaz'la Ayrılığı Sonrası Blok3'le Aşk İddialarına Karışan Cemre Baysel X'te Goygoy Tufanı Estirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
09.09.2025 - 11:25

Magazin gündeminde Aytaç Şaşmaz'la yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiren Cemre Baysel ve rap dünyasının yükselen isimlerinden Blok3’ün yakınlaştığı iddiaları, sosyal medyanın da gündemini salladı. X kullanıcıları, ikilinin birlikte görüntülendiği karelerden esprili ve yaratıcı yorumlar çıkarmaktan çekinmedi!

Cemre Baysel ve rapçi Blok3 arasındaki yakınlaşma, son günlerde magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Genç oyuncu Cemre Baysel, son günlerde hem ekranlardaki performansıyla hem de özel hayatıyla magazin gündeminde sıkça yer alıyor. Başarılı oyuncu, özellikle Sol Yanım, Baht OyunuRamo ve Leyla: Hayat…Aşk…Adalet… gibi projelerdeki rolleriyle geniş bir hayran kitlesi edinmişti.

Özel hayatında ise uzun süre meslektaşı Aytaç Şaşmaz ile inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan Baysel, geçtiğimiz aylarda tamamen yollarını ayırmıştı. Sosyal medyada yaptığı gönderiler ve Şaşmaz’ın karşı paylaşımları, eski ilişkinin hala gündemde kalmasına neden oluyordu.

Ancak son gelişmeler, 26 yaşındaki oyuncunun adının ünlü rapçi Blok3 ile anılmasına yol açtı.

İddialara göre ikili, geçtiğimiz akşam İstanbul’da bir mekanda birlikte yemek yerken görüldü. Masadaki kişinin Cemre Baysel olup olmadığı tartışmalı olsa da sosyal medyaya düşen o kare büyük ses getirdi. Üstelik Baysel’in kısa süre önce Instagram hikayesinde Blok3’ün bir şarkısını paylaşması, bu söylentileri güçlendirdi.

Şimdilik Cemre Baysel ve Blok3 cephesinden resmi bir açıklama gelmiş değil.

İkili hakkındaki aşk iddiasının tüm detaylarına bu içeriğimizden ulaşabilirsiniz:

Ancak sosyal medya kullanıcıları bu duruma kayıtsız kalmadı ve ikiliyi gündeme taşıyan karelerden bolca goygoy malzemesi üretti.

Ancak sosyal medya kullanıcıları bu duruma kayıtsız kalmadı ve ikiliyi gündeme taşıyan karelerden bolca goygoy malzemesi üretti.
