Sevgilisiyle Kavga Edip Evi Terk Etmişti: Mika ve Batu'nun Tartışması Yüzlerce Gülle Tatlıya Bağlandı!
Sosyal medya fenomenlerinin özel hayatları, artık takipçileri tarafından adeta bir televizyon dizisi gibi izleniyor. Son günlerde Mika Raun, Dilan Polat ve benzeri isimler, ilişkilerinde yaşadıkları tartışmalar ve barışma süreçleriyle gündeme gelmişti. Kavga eden çiftlerin her anı, paylaşılan mesajlar ve sürpriz barış hamleleriyle sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor.
Polatların ardından Mika ve sevgilisi de tartışmalarını sosyal medyaya taşışmıştı. Ancak tüm bu çalkantıların sonunda, Polatlar gibi Mika ve Batu da sürpriz bir jestle yeniden bir araya geldi. Tepkiler gecikmedi.
Sosyal medyanın en çok konuşulan fenomen çiftlerinden biri olan Mika Raun ve Batu Can, geçtiğimiz günlerde yaşadıkları kavga ile gündeme gelmişti.
Sosyal medyada “ilişkileri bitti mi?” sorusu dolaşmaya başlarken, ikilinin dargınlığının kısa sürdüğü Mika'nın paylaştığı videoyla ortaya çıktı.
