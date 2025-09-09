onedio
Sevgilisiyle Kavga Edip Evi Terk Etmişti: Mika ve Batu'nun Tartışması Yüzlerce Gülle Tatlıya Bağlandı!

Ecem Dalgıçoğlu
09.09.2025 - 10:19

Sosyal medya fenomenlerinin özel hayatları, artık takipçileri tarafından adeta bir televizyon dizisi gibi izleniyor. Son günlerde Mika Raun, Dilan Polat ve benzeri isimler, ilişkilerinde yaşadıkları tartışmalar ve barışma süreçleriyle gündeme gelmişti. Kavga eden çiftlerin her anı, paylaşılan mesajlar ve sürpriz barış hamleleriyle sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor.

Polatların ardından Mika ve sevgilisi de tartışmalarını sosyal medyaya taşışmıştı. Ancak tüm bu çalkantıların sonunda, Polatlar gibi Mika ve Batu da sürpriz bir jestle yeniden bir araya geldi. Tepkiler gecikmedi.

Sosyal medyanın en çok konuşulan fenomen çiftlerinden biri olan Mika Raun ve Batu Can, geçtiğimiz günlerde yaşadıkları kavga ile gündeme gelmişti.

Tıpkı Dilan Polat ve Engin Polat’ın olaylı tartışmaları gibi, Mika ve Batu da her anlarını takipçileriyle paylaşınca, milyonlarca kişi çiftin ilişkisini yakından izler hale geldi.

Mika, sevgilisi Batu ile yaşadığı gerginliği Instagram hesabında paylaştığı videolarla gözler önüne serdi. Çiftin arasındaki tartışmanın sebebi ise Dubai’ye taşınma planı oldu. Mika’nın ailesinin bu karara sert şekilde karşı çıkması üzerine Batu ile gerilim tırmandı. Tartışmalar sonrası Batu’nun evi terk ettiğini söyleyen Mika, ailesinden gelen duygusal mesajları da paylaştı. Annesinin ve babasının “Bu plana karşıyız” sözleri dikkat çekerken, Mika da bavulunu toplayıp evi terk etmişti.

O mesajların ve ikili arasındaki gerginliğin detaylarından bahsetmiştik:

Sosyal medyada “ilişkileri bitti mi?” sorusu dolaşmaya başlarken, ikilinin dargınlığının kısa sürdüğü Mika'nın paylaştığı videoyla ortaya çıktı.

