İzzet Özilhan'la Boşanan Yasemin Özilhan'ın Alacağı İddia Edilen 3 Milyonluk Nafaka Miktarı Masaya Yatırıldı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=dT5XP...
14 yıllık evliliklerini geçtiğimiz günlerde noktalayan Yasemin ve İzzet Özilhan’ın boşanması gündemdeki yerini korurken, bu kez ortaya atılan nafaka iddiası ortalığı karıştırdı. Yasemin Özilhan’ın aylık 3 milyon TL nafaka talep ettiği söylentisi, magazin kulislerini adeta salladı. İddia ilk olarak Gel Konuşalım programında masaya yatırıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
14 yıllık evlilikleriyle sık sık gündeme gelen Yasemin ve İzzet Özilhan çifti, anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Boşanmanın ardından detaylar merak konusu olmuştu. Yasemin Özilhan'ın aylık 3 milyon TL nafaka ve lüks bir ev talep ettiği iddiası, ilk olarak Ece Erken tarafından Gel Konuşalım programında gündeme getirildi.
Ece Erken, bu iddiaları "Bence gerçek değil. Bu para yazılır çizilir, her zaman böyledir" ifadeleriyle değerlendirildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
"İki buçuk milyar maaşlan bana bakabileceğine aklın kesiyor mu, ben masraflı bir bayanım, aksesuarıma çok düşkünüm, yaşantı tarzım çok farklı, iki buçuk mily... Devamını Gör
güzel para kanka
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.