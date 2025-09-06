İzzet Özilhan'la Boşanan Yasemin Özilhan'ın Alacağı İddia Edilen 3 Milyonluk Nafaka Miktarı Masaya Yatırıldı!

Yasemin ve İzzet Özilhan’ın evliliği 2011 yılında başlamış, 2012’de Emine, 2013’te Ela adında iki kızları dünyaya gelmişti. Zaman zaman ayrılık dedikodularına konu olsalar da çift, bugüne kadar bu iddiaları yalanlamıştı. Ancak bu kez 14 yıllık evlilik, karşılıklı anlaşmayla tek celsede sonlandırıldı.

Son günlerde basında yer alan “ihanet” ve “aldatma” iddialarıyla da konuşulan Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabından iddialara yanıt verdi ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.