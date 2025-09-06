onedio
İzzet Özilhan'la Boşanan Yasemin Özilhan'ın Alacağı İddia Edilen 3 Milyonluk Nafaka Miktarı Masaya Yatırıldı!

Ecem Dalgıçoğlu
06.09.2025 - 21:31

14 yıllık evliliklerini geçtiğimiz günlerde noktalayan Yasemin ve İzzet Özilhan’ın boşanması gündemdeki yerini korurken, bu kez ortaya atılan nafaka iddiası ortalığı karıştırdı. Yasemin Özilhan’ın aylık 3 milyon TL nafaka talep ettiği söylentisi, magazin kulislerini adeta salladı. İddia ilk olarak Gel Konuşalım programında masaya yatırıldı.

Kaynak

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=dT5XP...
14 yıllık evlilikleriyle sık sık gündeme gelen Yasemin ve İzzet Özilhan çifti, anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.

Yasemin ve İzzet Özilhan’ın evliliği 2011 yılında başlamış, 2012’de Emine, 2013’te Ela adında iki kızları dünyaya gelmişti. Zaman zaman ayrılık dedikodularına konu olsalar da çift, bugüne kadar bu iddiaları yalanlamıştı. Ancak bu kez 14 yıllık evlilik, karşılıklı anlaşmayla tek celsede sonlandırıldı.

Son günlerde basında yer alan “ihanet” ve “aldatma” iddialarıyla da konuşulan Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabından iddialara yanıt verdi ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

O açıklamanın detaylarından bahsetmiştik:

Boşanmanın ardından detaylar merak konusu olmuştu. Yasemin Özilhan'ın aylık 3 milyon TL nafaka ve lüks bir ev talep ettiği iddiası, ilk olarak Ece Erken tarafından Gel Konuşalım programında gündeme getirildi.

Magazin gündeminde bomba gibi bir iddia patlak verdi! 14 yıllık evliliklerini sonlandıran Yasemin ve İzzet Özilhan çiftinin boşanma sürecinde, Yasemin Özilhan’ın aylık 3 milyon TL nafaka ve lüks bir ev talep ettiği iddia edildi.

Bu iddia, magazin programı Gel Konuşalım sunucusu Ece Erken tarafından gündeme taşındı ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

Ece Erken, bu iddiaları "Bence gerçek değil. Bu para yazılır çizilir, her zaman böyledir" ifadeleriyle değerlendirildi.

"İki buçuk milyar maaşlan bana bakabileceğine aklın kesiyor mu, ben masraflı bir bayanım, aksesuarıma çok düşkünüm, yaşantı tarzım çok farklı, iki buçuk mily... Devamını Gör

Emre Keskin

güzel para kanka

