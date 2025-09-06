onedio
Gülçin Ergül'ün Acı Günü: Yeğeninin Kaybıyla Sarsılan İsimden Duygusal Paylaşım!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.09.2025 - 17:10

Pop müziğin sevilen ismi Gülçin Ergül, yaşadığı acı kaybın ardından yeğenine yazdığı duygusal not ile gündeme geldi. Sanatçı, kaybettiği yeğeninin ardından duygu dolu bir paylaşım yaptı ve yaşadığı derin üzüntüyü gözler önüne serdi.

Gülçin Ergül, sosyal medya paylaşımında yeğenini kaybettiğini duyurdu. Ünlü isim yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi.

Gülçin Ergül, 'Benim pırıl pırıl, her boyutta ve tüm yetenekleriyle; güzel, hassas kalbiyle, gülümseyen melek yüzüyle, empatik kişiliğiyle, bilge ruhuyla ve o ruhu dışa yansıtan güzellikte gözleriyle parlayan ışıklı Nymphe’ciğim. Teyzen, seni hiçbir mesafe tanımayacak kadar özel ve kuvvetli bir bağ ile her zaman sevmeye ve kalbinde taşımaya devam edecek. Sana defalarca ne kadar çok inandığımı ve ne kadar özel biri olduğunu hissettiğimi söyledim. Sen de yakın bir zamanda bana inandığını söyleyerek bana paha biçilemez bir motivasyon hatırası verdin. Senin bana vermeye niyet ettiğin o gücü ve tüm güzelliğini hep içimde taşıyacağım. Senin de saf niyetimden ve sonsuz sevgimden şüphe etmeden, sevgimi hep yanında hissetmeni dilerim. Huzurlu, hür ve mutlu olmanı en içten dileklerimle diliyorum. Parlamaya devam. Senin küçükken bana verdiğin isimle, Gülç…' ifadeleriyle yeğenine veda etti.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
