İzzet Özilhan'la 14 Yıllık Evliliği Tek Celsede Biten Yasemin Özilhan Boşanma Hakkında İlk Kez Konuştu!
Sosyete dünyasının yakından tanıdığı çift, Yasemin ve İzzet Özilhan’ın boşanması magazin gündemine bomba gibi düştü. 14 yıllık evliliklerini sonlandıran çift, 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla resmi olarak boşandı.
Boşanma hakkında ilk kez konuşan Yasemin Özilhan, sosyal medyadan yaptığı ilk açıklamada, boşanmanın karşılıklı saygı ve anlayış temelinde gerçekleştiğini ve sürecin tamamen medeni bir zeminde yürütüldüğünü belirtti. Çiftin boşanması, özellikle sosyete ve iş dünyasında büyük yankı uyandırırken, Yasemin’in ilk resmi açıklaması büyük ses getirdi.
Türkiye’nin tanınmış iş insanlarından İzzet Özilhan ile sosyetik isim Yasemin Özilhan, uzun yıllardır süren evliliklerini sonlandırma kararı aldı.
Boşanma nedeni ve Yasemin Özilhan'dan gelecek açıklama merakla beklenirken ortalık ihanet iddialarıyla çalkalanmaya başlamıştı.
