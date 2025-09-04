İzzet Özilhan'la 14 Yıllık Evliliği Tek Celsede Biten Yasemin Özilhan Boşanma Hakkında İlk Kez Konuştu!

Yasemin ve İzzet Özilhan çifti, yıllardır göz önünde olan bir evlilik yürütüyordu. Ancak son dönemde, gündem çiftin ayrılık kararıyla çalkalandı. Kaynaklar, boşanma kararının uzun zamandır konuşulan bir süreç olduğunu ve çiftin bu kararı karşılıklı olarak aldığını söylerken tek celselik boşanma davası dün görüldü.

Çiftin boşanma kararı, sosyal medyada ve magazin gündeminde hızla yayıldı. Yakın çevrelerinden edinilen bilgilere göre, boşanma süreci tamamen karşılıklı anlaşmayla yürütülürken maddi veya mülkiyet anlaşmazlıklarının olmadığı belirtildi.