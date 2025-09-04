onedio
Magazin
Magazin
İzzet Özilhan'la 14 Yıllık Evliliği Tek Celsede Biten Yasemin Özilhan Boşanma Hakkında İlk Kez Konuştu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
04.09.2025 - 16:53

Sosyete dünyasının yakından tanıdığı çift, Yasemin ve İzzet Özilhan’ın boşanması magazin gündemine bomba gibi düştü. 14 yıllık evliliklerini sonlandıran çift, 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla resmi olarak boşandı.

Boşanma hakkında ilk kez konuşan Yasemin Özilhan, sosyal medyadan yaptığı ilk açıklamada, boşanmanın karşılıklı saygı ve anlayış temelinde gerçekleştiğini ve sürecin tamamen medeni bir zeminde yürütüldüğünü belirtti. Çiftin boşanması, özellikle sosyete ve iş dünyasında büyük yankı uyandırırken, Yasemin’in ilk resmi açıklaması büyük ses getirdi.

Türkiye’nin tanınmış iş insanlarından İzzet Özilhan ile sosyetik isim Yasemin Özilhan, uzun yıllardır süren evliliklerini sonlandırma kararı aldı.

Yasemin ve İzzet Özilhan çifti, yıllardır göz önünde olan bir evlilik yürütüyordu. Ancak son dönemde, gündem çiftin ayrılık kararıyla çalkalandı. Kaynaklar, boşanma kararının uzun zamandır konuşulan bir süreç olduğunu ve çiftin bu kararı karşılıklı olarak aldığını söylerken tek celselik boşanma davası dün görüldü.

Çiftin boşanma kararı, sosyal medyada ve magazin gündeminde hızla yayıldı. Yakın çevrelerinden edinilen bilgilere göre, boşanma süreci tamamen karşılıklı anlaşmayla yürütülürken maddi veya mülkiyet anlaşmazlıklarının olmadığı belirtildi.

Boşanma nedeni ve Yasemin Özilhan'dan gelecek açıklama merakla beklenirken ortalık ihanet iddialarıyla çalkalanmaya başlamıştı.

14 yıllık evliliğini yek celsede bitiren Özilhan sessizliğini bozarak haklarındaki ihanet iddialarına cevap verdi.

'Kamuoyunun bilgisine, 

14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir. Son günlerde basında yer alan “ihanet” ve “aldatma” içerikli iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isterim. Özel hayatımıza ilişkin doğruluk payı bulunmayan haberlerin gündeme gelmesini üzüntüyle takip etmekteyim. İzzet ile yollarımızı ayırmış olsak da, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarımızı her zaman ortak bir anlayış ve uyum içinde sürdüreceğiz. 

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.'

