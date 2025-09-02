Evlilikleri İhanet İddiasıyla Çalkalandı: Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan Çifti Boşanıyor!

Magazin dünyasının en zarif ve gözde çiftlerinden biri olan Yasemin ve İzzet Özilhan, yıllardır hem sosyetede hem de sosyal medyada sıkça konuşulan evliliklerden birini yaşıyor. Şimdi ise gündeme düşen yeni iddia, magazin manşetlerini adeta salladı. “Gel Konuşalım” programında Ece Erken ve Tuğba Namlı tarafından gündeme getirilen iddialar, çiftin boşanma kararı aldığı yönünde…

Bir diğer şoke eden iddia ise boşanma kararının ihanet yüzünden verilmiş olabileceği... Gelin detaylara birlikte bakalım!