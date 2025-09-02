onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Evlilikleri İhanet İddiasıyla Çalkalandı: Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan Çifti Boşanıyor!

Evlilikleri İhanet İddiasıyla Çalkalandı: Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan Çifti Boşanıyor!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.09.2025 - 11:17

Magazin dünyasının en zarif ve gözde çiftlerinden biri olan Yasemin ve İzzet Özilhan, yıllardır hem sosyetede hem de sosyal medyada sıkça konuşulan evliliklerden birini yaşıyor. Şimdi ise gündeme düşen yeni iddia, magazin manşetlerini adeta salladı. “Gel Konuşalım” programında Ece Erken ve Tuğba Namlı tarafından gündeme getirilen iddialar, çiftin boşanma kararı aldığı yönünde… 

Bir diğer şoke eden iddia ise boşanma kararının ihanet yüzünden verilmiş olabileceği... Gelin detaylara birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2000’li yıllarda televizyon ekranlarında “Doktorlar” dizisinde Ela karakteriyle tanınan Yasemin Özilhan, o günlerde genç, enerjik ve gelecek vaat eden bir oyuncuydu biliyorsunuz.

2000’li yıllarda televizyon ekranlarında “Doktorlar” dizisinde Ela karakteriyle tanınan Yasemin Özilhan, o günlerde genç, enerjik ve gelecek vaat eden bir oyuncuydu biliyorsunuz.

Ancak dizi setlerindeki kariyerini arşa çıkaracağı tahmin edilen Özilhan'a hayat bambaşka bir yol çizdi.

2011 yılında iş dünyasının güçlü isimlerinden İzzet Özilhan ile hayatını birleştiren Yasemin, evliliğiyle birlikte tamamen farklı bir dünyaya adım attı. Artık gündem onun oyunculuk yeteneği değil, sosyetik yaşam tarzı ve paylaşımlarıydı.

İzzet Özilhan ile evliliği, Yasemin’in hayatını kökten değiştirdi. Oyunculuğu bırakıp ailesine odaklandı, lüks yaşamın kapılarını araladı. Kayınvalidesi Emine Hanım’la yaşadığı gerilimle de gündem olan Özilhan kısa sürede sosyetenin önde gelen isimlerinden biri haline geldi.

Yasemin ve İzzet Özilhan’ın aşkı, iki güzel kız çocuğuyla taçlandı: Emine ve Ela. Emine artık 13 yaşında, Ela ise 12.

Yasemin ve İzzet Özilhan’ın aşkı, iki güzel kız çocuğuyla taçlandı: Emine ve Ela. Emine artık 13 yaşında, Ela ise 12.

Sosyeteye adım attıkları günden bu yana her hareketleriyle magazin gündemini meşgul eden Yasemin ve İzzet Özilhan çifti, bu kez üzücü bir haberle adlarından söz ettirdi. Resmen annelerinin boyuna gelen kızları Emine ve Ela ile ailecek paylaştıkları anlar, sosyal medyada büyük ilgi toplarken ortaya atılan iddia duyanları şaşırttı.

Her zamanki zarafetleri ve lüks yaşamlarıyla manşetlerin aranan yüzü olan çift, bu sefer hayranlarını şoke eden boşanma iddialarıyla karşı karşıya kaldı.

Gel Konuşalım programında Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın iddialarına göre, Yasemin ve İzzet Özilhan çiftinin boşanma kararı aldığı iddia edildi.

"Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan çifti neden boşanıyor?" soruları akıllara düşerken Gel Konuşalım programının sunucuları ortada ihanet olabileceği iddialarında bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın