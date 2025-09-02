Evlilikleri İhanet İddiasıyla Çalkalandı: Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan Çifti Boşanıyor!
Magazin dünyasının en zarif ve gözde çiftlerinden biri olan Yasemin ve İzzet Özilhan, yıllardır hem sosyetede hem de sosyal medyada sıkça konuşulan evliliklerden birini yaşıyor. Şimdi ise gündeme düşen yeni iddia, magazin manşetlerini adeta salladı. “Gel Konuşalım” programında Ece Erken ve Tuğba Namlı tarafından gündeme getirilen iddialar, çiftin boşanma kararı aldığı yönünde…
Bir diğer şoke eden iddia ise boşanma kararının ihanet yüzünden verilmiş olabileceği... Gelin detaylara birlikte bakalım!
2000’li yıllarda televizyon ekranlarında “Doktorlar” dizisinde Ela karakteriyle tanınan Yasemin Özilhan, o günlerde genç, enerjik ve gelecek vaat eden bir oyuncuydu biliyorsunuz.
Yasemin ve İzzet Özilhan’ın aşkı, iki güzel kız çocuğuyla taçlandı: Emine ve Ela. Emine artık 13 yaşında, Ela ise 12.
Gel Konuşalım programında Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın iddialarına göre, Yasemin ve İzzet Özilhan çiftinin boşanma kararı aldığı iddia edildi.
"Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan çifti neden boşanıyor?" soruları akıllara düşerken Gel Konuşalım programının sunucuları ortada ihanet olabileceği iddialarında bulundu.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
