20 Yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun "Yaşından Büyük Gösterdiği" Eleştirilerine İlk Kez Yanıt Verdi!
Genç yaşına rağmen sık sık “yaşından büyük görünüyor” eleştirileriyle gündeme gelen Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Hollywood yıldızlarının farklı yaşlarda nasıl yargılandığını gösteren paylaşımlarıyla Coşkun, kendisine yöneltilen yorumlara manidar bir yanıt verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekranların genç yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun, son dönemde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada aldığı yorumlarla gündem olan hayran kitlesi de gün geçtikçe büyüyen oyuncu aldığı eleştirilere daha fazla dayanamadı.
Coşkun, Hollywood’un ünlü kadın yıldızlarının toplum tarafından yaşlarına göre nasıl farklı şekillerde yargılandığını hatırlatan görselleri paylaştı.
Coşkun, kadınların hangi yaşta olursa olsun toplumun eleştirilerine maruz kaldığını hatırlatarak manidar bir yanıt verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın