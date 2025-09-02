onedio
20 Yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun "Yaşından Büyük Gösterdiği" Eleştirilerine İlk Kez Yanıt Verdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.09.2025 - 09:53

Genç yaşına rağmen sık sık “yaşından büyük görünüyor” eleştirileriyle gündeme gelen Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Hollywood yıldızlarının farklı yaşlarda nasıl yargılandığını gösteren paylaşımlarıyla Coşkun, kendisine yöneltilen yorumlara manidar bir yanıt verdi.

Ekranların genç yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun, son dönemde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Güzelliği ve tarzıyla beğeni toplayan oyuncu zaman zaman da aldığı eleştirilerle gündeme geliyor.

Ünlü oyuncunun Instagram’da paylaştığı bir fotoğraf, kısa sürede binlerce beğeni alırken, yorumlar ise çoğu zaman ikiye bölünüyor.

Henüz 20’li yaşlarının başında olan Su Burcu Yazgı Coşkun, hem yeteneği hem de güzelliğiyle şimdiden Türkiye’nin en çok konuşulan genç oyuncularından biri.

Sosyal medyada aldığı yorumlarla gündem olan hayran kitlesi de gün geçtikçe büyüyen oyuncu aldığı eleştirilere daha fazla dayanamadı.

Geçtiğimiz günlerde paylaştığı pozlara gelen yorumların ardından o kareleri sosyal medya hesabından silen Su Burcu Yazgı Coşkun 'Bu kızcağız da bizim ülkemizin Millie Bobby Brown'u' şeklinde yorumlar almıştı.

Bunun üzerine oyuncu sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak gelen eleştirilere göndermede bulundu.

Coşkun, Hollywood’un ünlü kadın yıldızlarının toplum tarafından yaşlarına göre nasıl farklı şekillerde yargılandığını hatırlatan görselleri paylaştı.

  • Millie Bobby Brown (21), yaşından büyük göründüğü için eleştiriliyor.

  • Sofia Vergara (50), dişiliğini hala sahiplenip ifade ettiği için yargılanıyor.

  • Sarah Jessica Parker (60), doğal yaşlanmayı seçtiği için toplumsal baskıya maruz kalıyor.

Coşkun, kadınların hangi yaşta olursa olsun toplumun eleştirilerine maruz kaldığını hatırlatarak manidar bir yanıt verdi.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
