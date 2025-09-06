onedio
Kemal'in Kardeşinin Adını Ne Koydular? Ahmet Kural ve Eşi Çağla Gizem Şahin İkinci Oğullarını Kucaklarına Aldı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.09.2025 - 18:58

Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin, ailelerini bir kez daha büyütmenin heyecanını yaşıyor. Çift, ilk çocukları Kemal’in ardından şimdi ikinci çocuklarını kucaklarına aldı. 

Ünlü çift, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşım ile Kemal'in kardeşinin dünyaya geldiklerini duyururken oğullarının adı da merak konusu oldu!

Türk televizyonunun sevilen isimlerinden Ahmet Kural, kariyerinde “Gassal” dizisiyle yeni bir döneme adım atarken, özel hayatında da mutluluklarını artırıyor.

2023 yazında Çağla Gizem Şahin ile Bodrum’da romantik bir düğünle evlenen ünlü çift, 2024 Nisan ayında ilk çocukları Kemal’i kucaklarına almıştı.

Oğullarının dünyaya gelişinin ardından sessiz ve samimi bir aile hayatı tercih eden Kural ve Şahin, geçtiğimiz aylarda “Gassal” galasında müjdeli haberi vermişti. Çift, ikinci bebeklerini beklediklerini ve bu kez de bir erkek çocuk sahibi olacaklarını duyurmuştu. Hamileliğin 5. ayında olan Çağla Gizem’in mutluluğu ve Ahmet Kural’ın babalık heyecanı, galada tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Ünlü oyuncu Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin, ikinci çocukları Demir'in dünyaya geldiğini duyurdu.

Kemal’in 1. yaşını kutlayan aile, sosyal medyada da takipçilerinden büyük destek alırken, ikinci çocuk haberleri magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Ahmet Kural, sosyal medya hesabından ikinci çocuklarını kucaklarına aldıklarını duyurdu.

Ahmet Kural, bu mutlu haberi sosyal medya hesabından, 'Biz, artık 4 kişilik bir aileyiz. Kemal’imizin kardeşi, canım oğlumuz Demir hoş geldin' ifadeleriyle paylaştı.

