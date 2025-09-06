Kemal'in Kardeşinin Adını Ne Koydular? Ahmet Kural ve Eşi Çağla Gizem Şahin İkinci Oğullarını Kucaklarına Aldı
Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin, ailelerini bir kez daha büyütmenin heyecanını yaşıyor. Çift, ilk çocukları Kemal’in ardından şimdi ikinci çocuklarını kucaklarına aldı.
Ünlü çift, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşım ile Kemal'in kardeşinin dünyaya geldiklerini duyururken oğullarının adı da merak konusu oldu!
Türk televizyonunun sevilen isimlerinden Ahmet Kural, kariyerinde “Gassal” dizisiyle yeni bir döneme adım atarken, özel hayatında da mutluluklarını artırıyor.
Ünlü oyuncu Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin, ikinci çocukları Demir'in dünyaya geldiğini duyurdu.
