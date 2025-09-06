onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Halit Yukay'ın Cenazesinde Kıvanç Tatlıtuğ'un Müsaade İstemesine Rağmen Israrcı Olan Muhabir X'te Tepki Çekti

Halit Yukay'ın Cenazesinde Kıvanç Tatlıtuğ'un Müsaade İstemesine Rağmen Israrcı Olan Muhabir X'te Tepki Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.09.2025 - 18:25

Magazin dünyası ve iş camiası, Halit Yukay’ın vefatıyla büyük bir hüzne boğuldu. Türkiye’nin tanınmış iş insanşarındani Halit Yukay, 4 Ağustos’ta teknesiyle denize açıldıktan sonra trajik bir kazayla hayatını kaybetmişti. Arkadaşları ve ünlü isimler arasında özel bir yeri olan ismi Kıvanç Tatlıtuğ da çalışmalarına katılmıştı.

Bugün Üsküdar’daki cenaze töreninde, Tatlıtuğ gözyaşlarına bir an olsun hakim olamadı. Muhabirlerin taziyelerini kabul ettikten sonra “Müsaadenizle” diyerek vedalaşmak isteyen ancak ısrarcı tavırlarla karşılalan Kıvanç Tatlıtuğ'un o anlarının ardından görüntülere tepkiler gecikmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Halit Yukay'ın magazin gündemine yansıyan acı haberi ünlü isimleri yasa boğdu.

Halit Yukay'ın magazin gündemine yansıyan acı haberi ünlü isimleri yasa boğdu.

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos 2025 tarihinde Yalova'dan 'Graywolf' isimli teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılmıştı. 19 gün süren arama çalışmalarının ardından, 23 Ağustos'ta 68 metre derinlikte Yukay'ın cansız bedenine ulaşıldı. 

6 Eylül 2025 tarihinde, Halit Yukay için İstanbul Üsküdar'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Cenazeye ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı. Tören sırasında gözyaşlarını tutamayan Tatlıtuğ, en yakın dostlarından birine veda etti.

Hayatını talihsiz bir kaza sonucu kaybeden dostu Yukay'ın arama çalışmalarına katılan Kıvanç Tatlıtuğ, cenazede muhabir ve kameralarla karşılaştı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın