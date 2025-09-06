Halit Yukay'ın Cenazesinde Kıvanç Tatlıtuğ'un Müsaade İstemesine Rağmen Israrcı Olan Muhabir X'te Tepki Çekti
Magazin dünyası ve iş camiası, Halit Yukay’ın vefatıyla büyük bir hüzne boğuldu. Türkiye’nin tanınmış iş insanşarındani Halit Yukay, 4 Ağustos’ta teknesiyle denize açıldıktan sonra trajik bir kazayla hayatını kaybetmişti. Arkadaşları ve ünlü isimler arasında özel bir yeri olan ismi Kıvanç Tatlıtuğ da çalışmalarına katılmıştı.
Bugün Üsküdar’daki cenaze töreninde, Tatlıtuğ gözyaşlarına bir an olsun hakim olamadı. Muhabirlerin taziyelerini kabul ettikten sonra “Müsaadenizle” diyerek vedalaşmak isteyen ancak ısrarcı tavırlarla karşılalan Kıvanç Tatlıtuğ'un o anlarının ardından görüntülere tepkiler gecikmedi.
Halit Yukay'ın magazin gündemine yansıyan acı haberi ünlü isimleri yasa boğdu.
Hayatını talihsiz bir kaza sonucu kaybeden dostu Yukay'ın arama çalışmalarına katılan Kıvanç Tatlıtuğ, cenazede muhabir ve kameralarla karşılaştı.
