Justin Bieber'ın Gittiği Türk Restoranında Ebo ve Mero'nun Kendisine Attığı Mesajları Paylaşması Gündem Oldu
Dünyaca ünlü pop yıldızı Justin Bieber, yine Türkiye bağlantılı bir olayla sosyal medyanın gündemine oturdu! Daha önce Ebo ile DM üzerinden yaşadığı komik sohbetle çok konuşulan Bieber, bu kez gittiği bir Türk restoranında Ebo ve Mero’dan gelen mesajları mekan sahibine gösterdi. O anlar kısa sürede gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Justin Bieber'ın gittiği bir restoranda mekan sahibinin Türk olduğunu fark etmesinin ardından gösterdiği mesajlarla sosyal medya adeta çalkalandı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Ebo ve Mero'nun Justin Bieber'a attığı o mesaj:
O görüntülerin ardından Ebo, Mero ile birlikte Justin Bieber'a birlikte şarkı çıkarmak istedikleri için yazdıklarını açıkladı.
Ebo, daha önce de Justin Bieber'a attığı mesajlarla gündeme gelmişti.
Ego gündem olan anların ardından bu paylaşımda bulundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın