Justin Bieber'ın Gittiği Türk Restoranında Ebo ve Mero'nun Kendisine Attığı Mesajları Paylaşması Gündem Oldu

Sosyal medyada sık sık gündem olan Ebo, yıllar önce Justin Bieber’a attığı mesajlarla adından bahsettirmişti.

Ebo, beğendiği kadınların profillerini adeta “not defteri” gibi Bieber’a gönderdiğini söylemiş ve yazışmalarını paylaşmıştı. Dünyaca ünlü şarkıcı ise bu durumu fark edip cevap verince işler daha da komik bir hal almıştı.

Bieber, “Neden sürekli bana bu profilleri gönderiyorsun?” diye sorunca Ebo, panikle “Justin bro seni çok seviyorum, burayı not defteri gibi kullanıyordum, göreceğini sanmamıştım” şeklinde yanıt vermişti. Bieber ise “Evli bir adama sürekli kız profili gönderiyorsun, farkındasın değil mi?” diyerek esprili bir şekilde tepki göstermişti.