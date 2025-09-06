onedio
Justin Bieber'ın Gittiği Türk Restoranında Ebo ve Mero'nun Kendisine Attığı Mesajları Paylaşması Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
06.09.2025 - 16:43

Dünyaca ünlü pop yıldızı Justin Bieber, yine Türkiye bağlantılı bir olayla sosyal medyanın gündemine oturdu! Daha önce Ebo ile DM üzerinden yaşadığı komik sohbetle çok konuşulan Bieber, bu kez gittiği bir Türk restoranında Ebo ve Mero’dan gelen mesajları mekan sahibine gösterdi. O anlar kısa sürede gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Justin Bieber'ın gittiği bir restoranda mekan sahibinin Türk olduğunu fark etmesinin ardından gösterdiği mesajlarla sosyal medya adeta çalkalandı!

İşte Ebo ve Mero'nun Justin Bieber'a attığı o mesaj:

O görüntülerin ardından Ebo, Mero ile birlikte Justin Bieber'a birlikte şarkı çıkarmak istedikleri için yazdıklarını açıkladı.

Ebo, daha önce de Justin Bieber'a attığı mesajlarla gündeme gelmişti.

Sosyal medyada sık sık gündem olan Ebo, yıllar önce Justin Bieber’a attığı mesajlarla adından bahsettirmişti. 

Ebo, beğendiği kadınların profillerini adeta “not defteri” gibi Bieber’a gönderdiğini söylemiş ve yazışmalarını paylaşmıştı. Dünyaca ünlü şarkıcı ise bu durumu fark edip cevap verince işler daha da komik bir hal almıştı.

Bieber, “Neden sürekli bana bu profilleri gönderiyorsun?” diye sorunca Ebo, panikle “Justin bro seni çok seviyorum, burayı not defteri gibi kullanıyordum, göreceğini sanmamıştım” şeklinde yanıt vermişti. Bieber ise “Evli bir adama sürekli kız profili gönderiyorsun, farkındasın değil mi?” diyerek esprili bir şekilde tepki göstermişti.

Ego gündem olan anların ardından bu paylaşımda bulundu.

