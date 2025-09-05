Polemik Büyüyor: Şarkının Sahibi Ege, Tara Tokel Adlı Parçasının İsmini Değiştirdi
Müzik dünyasının gündemine bomba gibi düşen Ege’nin “Tara Tokel” şarkısı, hem sosyal medyada hem de taraflar arasında büyük tartışmalara yol açtı.
Şarkının adı ve kapağı, Tara Tokel’in zorbalık ve tacize maruz kaldığını açıklamasıyla birlikte büyük yankı uyandırmıştı Olay, Tara'nın ablası Ala Tokel’in tepkisi ve Ege’nin şarkının adını değiştirmesiyle daha da büyüdü.
Geçtiğimiz yıl müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Ege, “Tara Tokel” adlı şarkısıyla hem dikkatleri üzerine çekti hem de büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.
“Rapçi olacağız diye suçlu olduk. Beyler tanıdık avukat var mı acil?" gibi ifadeler kullanan şarkı sahibi dava açılacağını duymasının ardından tweetlerine devam etti.
Tara Tokel'in ablası Ala Tokel o açıklamanın üzerine şu ifadeleri kullandı:
Tara Tokel şarkıdan rahatsız olduğunu belirttiği o mesajları paylaştı.
O mesajların ardından Ege, "tara tokel" isimli şarkının adını "dava açtıkları için değiştirdim" olarak değiştirdi.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
