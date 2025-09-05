onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Polemik Büyüyor: Şarkının Sahibi Ege, Tara Tokel Adlı Parçasının İsmini Değiştirdi

Polemik Büyüyor: Şarkının Sahibi Ege, Tara Tokel Adlı Parçasının İsmini Değiştirdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.09.2025 - 23:06

Müzik dünyasının gündemine bomba gibi düşen Ege’nin “Tara Tokel” şarkısı, hem sosyal medyada hem de taraflar arasında büyük tartışmalara yol açtı.

Şarkının adı ve kapağı, Tara Tokel’in zorbalık ve tacize maruz kaldığını açıklamasıyla birlikte büyük yankı uyandırmıştı Olay, Tara'nın ablası Ala Tokel’in tepkisi ve Ege’nin şarkının adını değiştirmesiyle daha da büyüdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz yıl müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Ege, “Tara Tokel” adlı şarkısıyla hem dikkatleri üzerine çekti hem de büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Geçtiğimiz yıl müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Ege, “Tara Tokel” adlı şarkısıyla hem dikkatleri üzerine çekti hem de büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Tara Tokel, Ege’yi tanımadığını belirterek şarkının kendisini zorbalık ve tacize maruz bıraktığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şarkı sözlerinde doğrudan hakaret olmasa da isminin ve fotoğrafının, kadınları aşağılayan cinsiyetçi sözlerle yan yana getirildiğini belirtti. Tara, “Hiçbir kadının böyle bir tacize maruz kalmaması gerekir. Bu yüzden hukuki süreç başlatıyorum” diyerek sessizliğini bozdu.

Detaylardan bahsettik:

“Rapçi olacağız diye suçlu olduk. Beyler tanıdık avukat var mı acil?" gibi ifadeler kullanan şarkı sahibi dava açılacağını duymasının ardından tweetlerine devam etti.

“Rapçi olacağız diye suçlu olduk. Beyler tanıdık avukat var mı acil?" gibi ifadeler kullanan şarkı sahibi dava açılacağını duymasının ardından tweetlerine devam etti.

“Şarkı çıkmadan 1 hafta önce bile şarkı hakkında şakalı tweet atıp, şarkıyı önceden ulaştırdığımızda gülerek karşılamıştınız oysa ki. Sonrasındaki süreçte lütfen şahıslara mesaj atmayın diye tweet attım, duyuru yaptım kaç kere. Kapağı değiştirmedim diye suçluyum doğrudur, buna hak veriyorum.

Şarkının adının ve kapağının değişmesi için dün akşam talimat verdim. Umarım mutlusunuzdur, Allah sizi iyi insanlar ile karşılaştırsın. Benim böyle bir şansım yok.” şeklinde konuşan isme Ala Tokel'den yanıt geldi.

Tara Tokel'in ablası Ala Tokel o açıklamanın üzerine şu ifadeleri kullandı:

Tara Tokel'in ablası Ala Tokel o açıklamanın üzerine şu ifadeleri kullandı:

“Hayır, o şarkıyı kaldıracaksın.

Bana ulaşmaya da çalışma Ege, seninle diyalog dahi kurmam.

6 kere ‘bari kapak ve isim değişsin’ dememize rağmen aynı bu gevşeklikte cevaplar verdin.

Şimdi de artist artist konuşma.

Kadın düşmanı terbiyesizin tekisin.”

Tara Tokel şarkıdan rahatsız olduğunu belirttiği o mesajları paylaştı.

Tara Tokel şarkıdan rahatsız olduğunu belirttiği o mesajları paylaştı.
twitter.com

Tara, “Şarkı ablamın değil, benim adıma. Ablam da ‘rızamız var’ demedi. Şarkıyı kaldırması için DM attığımda bana ‘Gel, istersen stüdyomu bas’ demiştin. O zaman da kötü adam ben miydim?” diyerek attığı mesajları paylaştı ve tepkisini sürdürdü.

O mesajların ardından Ege, "tara tokel" isimli şarkının adını "dava açtıkları için değiştirdim" olarak değiştirdi.

O mesajların ardından Ege, "tara tokel" isimli şarkının adını "dava açtıkları için değiştirdim" olarak değiştirdi.

Olay, Ege’nin yeni mesajıyla iyice alevlendi: Ege, Tara’ya “Değerli Tara, ya şimdi ‘GEL İSTERSEN STÜDYOMU BAS’ mesajımı buraya atarsın ya da bir sonraki şarkıda senin büyük bir yalancı olduğunu konu edinirim 🤷‍♂️” diyerek sosyal medyada tehditvari bir paylaşım yaptı. Bu sözler, tartışmayı daha da büyüttü ve sosyal medyada yoğun tepki topladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın