Venedik Film Festivali Kırmızı Halısında Transparan Elbisesiyle Rollenen Melis Sezen Kullanıcıları İkiye Böldü

Ecem Dalgıçoğlu
05.09.2025 - 20:59

82. Venedik Film Festivali’nde kırmızı halıya çıkan Melis Sezen, adeta göz kamaştırdı. Derin dekolteli siyah elbisesinin ön kısmındaki transparan detaylarla yürüyüşü, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Kimileri Sezen’in kırmızı halıdaki “rollenmelerini” eleştirirken, kimileri ise güzelliği ve fiziğine övgü yağdırdı.

Melis Sezen, genç yaşına rağmen Türk televizyon ve sinemasının parlayan yıldızlarından biri olarak dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Melis Sezen, hem oyunculuk kariyeri hem de şıklığıyla magazin dünyasında adından sıkça söz ettiriyor.

Oyunculuk kariyerine 2015 yılında başlayan ve kısa sürede yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken isim 2018 yapımı “Sadakatsiz” dizisindeki performansıyla büyük bir çıkış yakalamıştı. Ardından “Deha” dizisinde Aras Bulut İynemli ile başrol paylaşan Sezen, bu projede “İmre” karakteriyle izleyicinin ilgisini çekmişti. Yeni sezondaki projeleri de merakla beklenen isim son olarak ülkemizi Venedik Film Festivali'ne katılarak temsil etti.

Kendisinin o görünümüne övgü yağmıştı:

82. Venedik Film Festivali'nde bir markanın özel davetlisi olarak kırmızı halıya çıkan Sezen, şıklığı ve enerjisiyle dikkatleri üzerine çekti.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
