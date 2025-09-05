Venedik Film Festivali Kırmızı Halısında Transparan Elbisesiyle Rollenen Melis Sezen Kullanıcıları İkiye Böldü
82. Venedik Film Festivali’nde kırmızı halıya çıkan Melis Sezen, adeta göz kamaştırdı. Derin dekolteli siyah elbisesinin ön kısmındaki transparan detaylarla yürüyüşü, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Kimileri Sezen’in kırmızı halıdaki “rollenmelerini” eleştirirken, kimileri ise güzelliği ve fiziğine övgü yağdırdı.
Melis Sezen, genç yaşına rağmen Türk televizyon ve sinemasının parlayan yıldızlarından biri olarak dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
82. Venedik Film Festivali'nde bir markanın özel davetlisi olarak kırmızı halıya çıkan Sezen, şıklığı ve enerjisiyle dikkatleri üzerine çekti.
