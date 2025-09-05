İhanet İddiaları Sonrası Ödül Töreninde Mutluluk Pozu Veren Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay Tepki Çekti

Ortaya atılan iddialara göre, Berk Oktay’ın yeni projesi Harman Yeri'nde başrolü paylaştığı Gülsim Ali ile yakınlaştığı ve Yıldız Çağrı Atiksoy’un Gülsim Ali’den gelen mesajları fark ettiği öne sürüldü. 'Antalya rüya gibiydi, çok özledim' mesajı, günlerce magazin manşetlerinde yer aldı ve Gülsim Ali’nin bu mesajları yaymaması için Yıldız Çağrı Atiksoy’a yalvardığı da iddialar arasındaydı.

Yıldız Çağrı Atiksoy, uzun süre sessiz kalmasına rağmen, bir sosyal medya kullanıcısının “Karmasını yaşıyor” yorumuna tepki göstererek ilk kez açıklama yaptı. Atiksoy, “Siz şahit miydiniz benimle ilk eşini aldattığına? Madem karmaya inanıyorsunuz, benim karmama girmemenizi tavsiye ederim. Dediğiniz gibi en doğrusunu Rabbim bilir” diyerek hem iddiaları reddetti hem de sınırını net biçimde çizdi.