İhanet İddiaları Sonrası Ödül Töreninde Mutluluk Pozu Veren Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay Tepki Çekti
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, uzun süredir sosyal medyanın 'örnek aile' olarak öne çıkardığı çiftler arasında yer alıyordu. Üç yıldır evli olan çift, geçen yıl dünyaya gelen ilk bebekleriyle mutluluklarını sık sık paylaşarak beğeni topluyordu. Ancak son günlerde magazin gündemine düşen ihanet iddiaları, çiftin adını ayrılık iddialarına karıştırdı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, Bişkek’te düzenlenen 9. Türkiye–Kırgızistan Türk Film Günleri’nde el ele boy gösterdi. O anlara iddialar sonrası yorumlar gecikmedi.
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un evlilikleri, son dönemde magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.
Gülsim Ali ve Berk Oktay'ın yakınlaştığı iddiaları büyük ses getirirken, açıklamalar da ardı ardına gelmiş ve bu iddialara karşı hukuki işlem başlatılacağı duyurulmuştu.
Tüm bu gelişmelere rağmen çift, sosyal medyada paylaştıkları el ele pozlarla ve aile kareleriyle mutluluklarını göstermeye devam ediyor.
Bu görüntülere kullanıcılardan yorum yağdı:
