İhanet İddiaları Sonrası Ödül Töreninde Mutluluk Pozu Veren Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay Tepki Çekti

İhanet İddiaları Sonrası Ödül Töreninde Mutluluk Pozu Veren Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay Tepki Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.09.2025 - 18:19

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, uzun süredir sosyal medyanın 'örnek aile' olarak öne çıkardığı çiftler arasında yer alıyordu. Üç yıldır evli olan çift, geçen yıl dünyaya gelen ilk bebekleriyle mutluluklarını sık sık paylaşarak beğeni topluyordu. Ancak son günlerde magazin gündemine düşen ihanet iddiaları, çiftin adını ayrılık iddialarına karıştırdı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, Bişkek’te düzenlenen 9. Türkiye–Kırgızistan Türk Film Günleri’nde el ele boy gösterdi. O anlara iddialar sonrası yorumlar gecikmedi.

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un evlilikleri, son dönemde magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un evlilikleri, son dönemde magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Çift, Gülsim Ali'nin Berk Oktay'a gönderdiği iddia edilen mesajlarla gündeme oturmuş, Yıldız Çağrı Atiksoy'un, bu mesajları fark ettiği iddia edilmişti.

Berk Oktay, bu iddialara karşı sessizliğini bozmuş ve sosyal medya hesabında, eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ve kızlarıyla birlikte mutlu aile pozları paylaşarak 'Sorun yok' mesajı vermişti. Ancak, Yıldız Çağrı Atiksoy'un yaptığı alıntı paylaşımlarının, çiftin arasındaki gerginliği yansıttığı düşünülmüştü.

Detaylardan bahsetmiştik:

Gülsim Ali ve Berk Oktay'ın yakınlaştığı iddiaları büyük ses getirirken, açıklamalar da ardı ardına gelmiş ve bu iddialara karşı hukuki işlem başlatılacağı duyurulmuştu.

Gülsim Ali ve Berk Oktay'ın yakınlaştığı iddiaları büyük ses getirirken, açıklamalar da ardı ardına gelmiş ve bu iddialara karşı hukuki işlem başlatılacağı duyurulmuştu.

Ortaya atılan iddialara göre, Berk Oktay’ın yeni projesi Harman Yeri'nde başrolü paylaştığı Gülsim Ali ile yakınlaştığı ve Yıldız Çağrı Atiksoy’un Gülsim Ali’den gelen mesajları fark ettiği öne sürüldü. 'Antalya rüya gibiydi, çok özledim' mesajı, günlerce magazin manşetlerinde yer aldı ve Gülsim Ali’nin bu mesajları yaymaması için Yıldız Çağrı Atiksoy’a yalvardığı da iddialar arasındaydı.

Yıldız Çağrı Atiksoy, uzun süre sessiz kalmasına rağmen, bir sosyal medya kullanıcısının “Karmasını yaşıyor” yorumuna tepki göstererek ilk kez açıklama yaptı. Atiksoy, “Siz şahit miydiniz benimle ilk eşini aldattığına? Madem karmaya inanıyorsunuz, benim karmama girmemenizi tavsiye ederim. Dediğiniz gibi en doğrusunu Rabbim bilir” diyerek hem iddiaları reddetti hem de sınırını net biçimde çizdi.

Tüm bu gelişmelere rağmen çift, sosyal medyada paylaştıkları el ele pozlarla ve aile kareleriyle mutluluklarını göstermeye devam ediyor.

Tüm bu gelişmelere rağmen çift, sosyal medyada paylaştıkları el ele pozlarla ve aile kareleriyle mutluluklarını göstermeye devam ediyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, Bişkek’te düzenlenen 9. Türkiye–Kırgızistan Türk Film Günleri’nde el ele boy gösterdi. Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, haklarında çıkan ayrılık iddialarını umursamadan mutluluklarını el ele verdikleri pozlarla gözler önüne serdi.

Çiftin mutluluk pozları sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı.

Bu görüntülere kullanıcılardan yorum yağdı:

Bu görüntülere kullanıcılardan yorum yağdı:
