Venedik Film Festivali'ne Sevgilisiyle Uyumlu Kombinleriyle Katılan Can Yaman'ın Hareketleri Dile Düştü

Oyuncu Can Yaman, Haziran ayında başlayan ilişkisiyle magazin gündemini sallamaya devam ediyor. Yeni sevgilisi Sara Bluma, geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla geçmişte yaşadığı zor günleri ve çocuğunun babasından şiddet gördüğünü duyurmuştu. Bu açıklamalar, çiftin ilişkisine dair merakı artırırken, Can Yaman da Sara’nın yanında olarak destek mesajlarını esirgemedi.

İkilinin ilişkisi, 82. Venedik Film Festivali’nde kırmızı halıda birlikte verdikleri pozlarla yine çok konuşuldu. İkili uyumları, şıklığı ve samimi anlarıyla festivalin en çok konuşulan çiftlerinden biri oldular.