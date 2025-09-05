onedio
Venedik Film Festivali'ne Sevgilisiyle Uyumlu Kombinleriyle Katılan Can Yaman'ın Hareketleri Dile Düştü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.09.2025 - 17:26

Oyuncu Can Yaman, Haziran ayında başlayan ilişkisiyle magazin gündemini sallamaya devam ediyor. Yeni sevgilisi Sara Bluma, geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla geçmişte yaşadığı zor günleri ve çocuğunun babasından şiddet gördüğünü duyurmuştu. Bu açıklamalar, çiftin ilişkisine dair merakı artırırken, Can Yaman da Sara’nın yanında olarak destek mesajlarını esirgemedi.

İkilinin ilişkisi, 82. Venedik Film Festivali’nde kırmızı halıda birlikte verdikleri pozlarla yine çok konuşuldu. İkili uyumları, şıklığı ve samimi anlarıyla festivalin en çok konuşulan çiftlerinden biri oldular.

Venedik Film Festivali, bu yıl yine hem sinema dünyasının gözdesi hem de kırmızı halının büyüleyici anlarıyla gündeme damgasını vurdu.

82. Venedik Film Festivali, sadece sinema filmleriyle değil, ünlülerin kırmızı halı geçişleriyle de gündem oldu. Festival, göz kamaştıran şıklıklar, dikkat çeken kombinler ve unutulmaz pozlarla hem magazin hem de moda dünyasının kalbini fethetti. Venedik, bir kez daha yıldızlarla dolu anlara sahne oldu.

Festivalin dikkat çeken bir ismi ise Melis Sezen oldu. Sezen, güzelliği ve zarafetiyle tüm objektifleri üzerine çekti. Özellikle kırmızı halıdaki stili ve fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Detaylardan bahsetmiştik:

Festivalin yıldızlarından biri de Türk oyuncu Can Yaman oldu.

Ünlü oyuncu, festival kapsamında Filming Italy CIAK International Ödülü ile onurlandırıldı. Ödül töreninde Can Yaman’ın şıklığı dikkat çekerken kırmızı halıdaki görüntüleri de olay oldu.

Can Yaman, İtalya’daki Global Series Festival 2025’te DJ Sara Bluma ile el ele kırmızı halıya çıkmış ve aşkını kameralar karşısında duyurmuştu.

Ama gecenin en çok konuşulan anı, Can Yaman’ın sevgilisi Sara Bluma ile 82. Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında birlikte poz vermesi oldu.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
