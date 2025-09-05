Mekanında Ayağından Vurulmuştu: Ezgi Mola'nın Eski Kocası Mustafa Aksakallı Olay Sonrası İlk Kez Görüntülendi
Başarılı oyunculuğu kadar özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen Ezgi Mola, geçtiğimiz aylarda işletmeci eşi Mustafa Aksakallı ile evliliğini noktalamıştı.
İzmir’in popüler tatil beldesi Alaçatı’da bulunan Aksakallı’ya ait işletmede çıkan silahlı kavga ise gündeme bomba gibi düşmüştü.
Yaralı Aksakallı’nın hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti. Mekanında vurulan Aksakallı olay sonrası ilk kez görüntülendi.
