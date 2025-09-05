onedio
Mekanında Ayağından Vurulmuştu: Ezgi Mola'nın Eski Kocası Mustafa Aksakallı Olay Sonrası İlk Kez Görüntülendi

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.09.2025 - 16:26

Ezgi Mola ile olan evliliğini kısa süre önce bitiren işletmeci Mustafa Aksakallı, Alaçatı’daki mekanında çıkan silahlı kavga sonrası ayağından vurulmuştu. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Aksakallı, günler sonra 2. Sayfa kameraları tarafından ilk kez görüntülendi.

Başarılı oyunculuğu kadar özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen Ezgi Mola, geçtiğimiz aylarda işletmeci eşi Mustafa Aksakallı ile evliliğini noktalamıştı.

Başarılı oyuncu Ezgi Mola ile işletmeci Mustafa Aksakallı, uzun süreli birlikteliklerini 2023 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Çift, magazin gündeminde sıkça konuşulan birliktelikleriyle dikkat çekmiş ve oğulları Can'ı kucaklarına almıştı. Hem iş hem özel hayatlarını birlikte sürdüren Mola ve Aksakallı, Alaçatı ve İzmir’deki popüler işletmelerde ortak projelere de imza atmıştı.

Ancak kısa süre sonra çiftin yolları ayrıldı. 2025 yılında boşanma kararı alarak evliliklerini noktalamaları magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ayrılık sonrası ikili, sosyal medyada ve kamuoyunda zaman zaman gündeme gelmeye devam etti; özellikle ortak mekanları ve iş hayatındaki bağlantıları sık sık manşetlere yerleşmeye devam etmişti.

Boşanma nedeninin detaylarından bahsetmiştik:

İzmir’in popüler tatil beldesi Alaçatı’da bulunan Aksakallı’ya ait işletmede çıkan silahlı kavga ise gündeme bomba gibi düşmüştü.

İddiaya göre mekanda taşkınlık çıkaran iki kişiyle yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü ve silahlar patladı. Olayda Mustafa Aksakallı ayağından vurularak yaralandı. Aynı zamanda bir çalışan da kurşunların hedefi olmuştu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde müşterilerin panik içinde kaçıştığı, mekanda adeta bir kaos yaşandığı görülmüştü. Olayın ardında ise organize suç örgütü lideri Tayfun Arşan’ın oğlu Melik Efe Arşan olduğu iddia edilmişti.

Detaylardan ve mekanda çıkan olayın görüntülerinden bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Yaralı Aksakallı’nın hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti. Mekanında vurulan Aksakallı olay sonrası ilk kez görüntülendi.

