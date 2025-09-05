Mekanında Ayağından Vurulmuştu: Ezgi Mola'nın Eski Kocası Mustafa Aksakallı Olay Sonrası İlk Kez Görüntülendi

Başarılı oyuncu Ezgi Mola ile işletmeci Mustafa Aksakallı, uzun süreli birlikteliklerini 2023 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Çift, magazin gündeminde sıkça konuşulan birliktelikleriyle dikkat çekmiş ve oğulları Can'ı kucaklarına almıştı. Hem iş hem özel hayatlarını birlikte sürdüren Mola ve Aksakallı, Alaçatı ve İzmir’deki popüler işletmelerde ortak projelere de imza atmıştı.

Ancak kısa süre sonra çiftin yolları ayrıldı. 2025 yılında boşanma kararı alarak evliliklerini noktalamaları magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ayrılık sonrası ikili, sosyal medyada ve kamuoyunda zaman zaman gündeme gelmeye devam etti; özellikle ortak mekanları ve iş hayatındaki bağlantıları sık sık manşetlere yerleşmeye devam etmişti.