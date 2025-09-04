onedio
article/comments
82. Venedik Film Festivali’nde Onur Konuğu Olarak Boy Gösteren Melis Sezen Güzelliğiyle Büyüledi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.09.2025 - 22:43

İtalya’nın göz kamaştıran Lido Adası, 27 Ağustos – 6 Eylül 2025 tarihleri arasında sinema dünyasının kalbinin attığı Venedik Film Festivali’ne ev sahipliği yaptı. Kırmızı halı, şıklıkları ile adeta ünlüler geçidine dönerken Türk sinemasının genç oyuncularından Melis Sezen, festivalin onur konuğu olarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

Venedik Uluslararası Film Festivali, 27 Ağustos – 6 Eylül 2025 tarihleri arasında İtalya'nın Lido Adası'nda gerçekleştirildi. Festivalin jüri başkanlığını Oscar ödüllü yönetmen Alexander Payne üstlendi.

82. Venedik Festivali'nde kırmızı halı, ünlülerin şıklığıyla adeta parladı. Festivalin en dikkat çeken isimleri arasında Jason Momoa, Emma Stone, Ayo Edebiri, Cate Blanchett, Julia Roberts, Amal ve George Clooney, Joaquin Phoenix ve Rooney Mara, Greta Gerwig gibi isimler öne çıktı. In the Hand of Dante filminin galasında, baştan aşağı pembe bir kıyafetle dikkatleri üzerine çeken Jason Momoa geceye damgasını vurdu. Pembe terlikleri ve tırnaklarıyla uyumlu pembe tonlarıyla dikkat çeken Momoa, 16 yaşındaki oğlu Nakoa-Wolf ile birlikte kırmızı halıya adım attı.

82. Venedik Film Festivali'nde Türkiye'den de önemli isimler yer aldı.

Oyuncu Melis Sezen, bir markanın onur konuğu olarak festivale katıldı ve kırmızı halıdaki yürüyüşü, şıklığını ve zarafetiyle görenleri büyüledi. Sezen, 5 Eylül'de festival kapsamında prömiyeri yapılacak olan Ri gua zhong tian (The Sun Rises on Us All) filmini izledi.

The_Devil_of_Ramadi

Melis sezen'in güzelliği ile Türkiye'nin imajının artacağını sanmak da ayrı bir zekâ göstergesi 👏👏👏