Doğal Yüzünden Eser Yok: Ester Exposito'nun Son Hali Yıllar İçindeki Değişimini Gözler Önüne Serdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.09.2025 - 20:55

Elite dizisiyle dünya çapında ün kazanan Ester Exposito, estetik kervanına katılan isimlerden biri oldu. Oyuncu, son filmi El Talento’nun galasında kırmızı halıda boy gösterirken, yüzündeki değişim ve dudak, elmacık kemiği ile çene ucundaki dolgularla dikkatleri üzerine çekti.

Her sezonu ile izleyiciyi ekran başına kilitleyen ve dünya çapında büyük bir hayran kitlesi bulunan Elite dizisinde Carla karakterine hayat veren Ester Exposito, hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle sık sık gündeme geliyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla magazin dünyasının gözde isimlerinden biri haline gelen Exposito, takipçilerini sadece oyunculuk performansıyla değil, paylaşımlarıyla da resmen büyülüyor!

Özellikle son dönemde yaptığı paylaşımlar ile magazin gündemini meşgul eden Exposito, yaptırdığı estetik operasyonlar ve yüzündeki değişimle de dikkat çekiyor.

Ester Expósito, son olarak yeni filmi El Talento'nun galasında görüntülendi. Ünlü oyuncunun kırmızı halıda boy gösterdiği anlar, sosyal medyada ve magazin gündeminde kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Estetik operasyon iddialarının gündeme gelmesinden sonra, Exposito’nun son hali sosyal medyada olay oldu. Özellikle dudağındaki dolgular, elmacık kemiğindeki belirgin dolgunluk, çene ucundaki değişim ve genel yüz hatlarındaki farklılık, galada dikkatleri üzerine çekti. 

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar takipçileri arasında büyük tartışmalara yol açtı. Bazıları değişimi beğenirken kimileri ise, “Eski hali çok daha güzeldi” yorumlarında bulundu.

Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
