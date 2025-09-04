Doğal Yüzünden Eser Yok: Ester Exposito'nun Son Hali Yıllar İçindeki Değişimini Gözler Önüne Serdi!
Elite dizisiyle dünya çapında ün kazanan Ester Exposito, estetik kervanına katılan isimlerden biri oldu. Oyuncu, son filmi El Talento’nun galasında kırmızı halıda boy gösterirken, yüzündeki değişim ve dudak, elmacık kemiği ile çene ucundaki dolgularla dikkatleri üzerine çekti.
Her sezonu ile izleyiciyi ekran başına kilitleyen ve dünya çapında büyük bir hayran kitlesi bulunan Elite dizisinde Carla karakterine hayat veren Ester Exposito, hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle sık sık gündeme geliyor.
Özellikle son dönemde yaptığı paylaşımlar ile magazin gündemini meşgul eden Exposito, yaptırdığı estetik operasyonlar ve yüzündeki değişimle de dikkat çekiyor.
