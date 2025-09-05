onedio
Silinmeden Yetişin: 5 Eylül'de Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri!

Silinmeden Yetişin: 5 Eylül'de Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.09.2025 - 20:06

Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...   

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

Sinem Ünsal

Sinem Ünsal

Sinem Ünsal, “Uzak Şehir” yeni sezon çekimleri için hazırlıklarını gösterdiği story’de sağlığına dikkat ettiğini de paylaştı; dış alandaki çekimler için zencefil-limon içerek enerjisini topladı!

Fahriye Evcen

Fahriye Evcen

Lüks yaşamı ve ailesiyle yaptığı paylaşımlarla sıkça gündeme gelen Fahriye Evcen, villasının bahçesinden yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. Yeni sezonda ekrana dönmesi de merakla beklenen isim evinin kocaman bahçesinde keyif yaptı.

Gupse Özay

Gupse Özay

Bir süre önce eşi Barış Arduç’la aralarının bozuk olduğu iddialarıyla gündeme gelen ardından ailecek tatilde görüntülenen Gupse Özay, son paylaşımlarındaki güzelliğiyle takipçilerini büyüledi.

Melis Sezen

Melis Sezen

Melis Sezen, Venedik Film Festivali’ne katılarak festivalin gözde isimlerinden biri oldu. Sosyal medyada paylaştığı Venedik manzaralarıyla dikkat çekti.

Berk Oktay

Berk Oktay

Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy’a ihanet ettiği iddialarının gölgesinde, eşiyle birlikte gittiği yurt dışındaki ödül töreninden mutlu pozlarını sosyal medyada paylaştı.

Metin Akdülger

Metin Akdülger

Metin Akdülger, influencer sevgilisi Cansu Akın’ın 34. doğum gününü sosyal medyada romantik bir paylaşım yaparak kutladı. Paylaşımında Akın’ın çocukluk fotoğrafını ekleyip, “bu gülümsemesiyle ışık saçan, pasta ve dans sevdalısı kız kalbimi çalmıştır” notunu düştü.

Bergüzar Korel

Bergüzar Korel

Bergüzar Korel, sandalyesinde yazan “Anne, Kaos Yöneticisi” ifadelerini sosyal medyada paylaşarak ailesine 'Beni sizler var yarattınız” göndermesinde bulundu!

Sinem Kobal

Sinem Kobal

Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal sevgilisi Katie Christie ile evleniyor. Gelinleri için düzenlediği bekarlığa veda partisiyle dikkat çeken Kobal, gecedeki şık kombinini de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
