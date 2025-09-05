Bambaşka Biri Oldu: Angelina Jolie Kısacık Kestirdiği Platin Saçlarıyla Radikal Bir İmaj Değişikliğine Gitti!
Hollywood’un efsanevi ismi Angelina Jolie, son yıllarda hem kariyerinde hem de özel hayatında büyük değişimlere imza attı. Geçtiğimiz yıl sarı saçlarıyla dikkat çeken Jolie, bu kez daha radikal bir hamle yaparak saçlarını kısacık kestirdi ve platin tonlarına geçiş yaptı.
Hollywood’un güzeller güzeli oyuncusu Angelina Jolie, yıllar boyunca sadece kariyeriyle değil, özel hayatıyla da sıkça magazin gündemini meşgul etti.
Geçen sene ise Jolie, uzun yıllardır alıştığımız koyu saçlarını bir kenara bırakarak sarı saçlarıyla kırmızı halılara adeta damga vurmuştu.
Son film çekimleri sırasında Jolie, saçlarını kısa kestirip açık sarı tonlara geçiş yaparak yıllar sonra bambaşka bir görünüm kazandı.
