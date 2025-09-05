onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bambaşka Biri Oldu: Angelina Jolie Kısacık Kestirdiği Platin Saçlarıyla Radikal Bir İmaj Değişikliğine Gitti!

Bambaşka Biri Oldu: Angelina Jolie Kısacık Kestirdiği Platin Saçlarıyla Radikal Bir İmaj Değişikliğine Gitti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.09.2025 - 22:01

Hollywood’un efsanevi ismi Angelina Jolie, son yıllarda hem kariyerinde hem de özel hayatında büyük değişimlere imza attı. Geçtiğimiz yıl sarı saçlarıyla dikkat çeken Jolie, bu kez daha radikal bir hamle yaparak saçlarını kısacık kestirdi ve platin tonlarına geçiş yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hollywood’un güzeller güzeli oyuncusu Angelina Jolie, yıllar boyunca sadece kariyeriyle değil, özel hayatıyla da sıkça magazin gündemini meşgul etti.

Hollywood’un güzeller güzeli oyuncusu Angelina Jolie, yıllar boyunca sadece kariyeriyle değil, özel hayatıyla da sıkça magazin gündemini meşgul etti.

Oyunculuğunun yanı sıra yönetmenlik ve yardım projeleriyle de adından söz ettiren Jolie, zaman zaman özel hayatıyla da gündeme geliyor.

Los Angeles'taki tarihi Cecil B. DeMille malikanesini satışa çıkaran Jolie, çocukları büyüdükten sonra yurt dışına taşınmayı planladığını açıklamıştı. Jolie, Brad Pitt ile olan uzun süren boşanma sürecini geride bıraktıktan sonra, daha huzurlu bir döneme girdiğini belirtirken kariyerinde de ilerlemeyi sürdürüyor.

Geçen sene ise Jolie, uzun yıllardır alıştığımız koyu saçlarını bir kenara bırakarak sarı saçlarıyla kırmızı halılara adeta damga vurmuştu.

Geçen sene ise Jolie, uzun yıllardır alıştığımız koyu saçlarını bir kenara bırakarak sarı saçlarıyla kırmızı halılara adeta damga vurmuştu.

Jolie'nin son olarak Fredrik Backman'ın çok satan romanından uyarlanan Anxious People adlı filmde başrol oynayacağı öğrenilmişti. Marc Forster'ın yönettiği bu projede, Zara adlı yatırım bankacısı bir kadını canlandıran isim hayranlarını heyecanlandırdı. 

Ünlü oyuncu, yeni projesiyle birikte bir kez de daha radikal bir değişikliğe imza attı.

Son film çekimleri sırasında Jolie, saçlarını kısa kestirip açık sarı tonlara geçiş yaparak yıllar sonra bambaşka bir görünüm kazandı.

Son film çekimleri sırasında Jolie, saçlarını kısa kestirip açık sarı tonlara geçiş yaparak yıllar sonra bambaşka bir görünüm kazandı.

Geçtiğimiz yıl sarı saçlarıyla dikkat çeken Jolie, bu kez daha radikal bir değişikliğe gitti. Londra'daki Anxious People setinde, kısa ve platin tonlarında küt kesimiyle görüntülenen isim ilk bakışta tanınmakta zorlanıldı.

 Bu değişiklik Angelina'nın son 20 yıldaki en kısa ve en açık saç rengi tercihi olarak kayda geçti!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın