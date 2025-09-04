Aslıhan Doğan Turan, Arda Turan'ın Ukraynalı Spikerle Göz Temasından Kaçındığı Röportajı Hakkında Konuştu

Görüntülerin ardından Aslıhan Doğan Turan’ın Savina’yı sosyal medyada takibe alması ise kullanıcıların gözünden kaçmadı. Bu hareket, pek çok kişi tarafından “iddiaları susturma hamlesi” olarak yorumlandı. Öte yandan, Arda Turan’ın Savina’nın gönderisine bıraktığı beğeni de sosyal medyanın gündemine oturdu.

Olayların ardından Aslıhan Doğan Turan, ilk kez konuya dair açıklama yaptı ve röportajındaki ifadelerle dikkat çekti.