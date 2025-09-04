onedio
Aslıhan Doğan Turan, Arda Turan'ın Ukraynalı Spikerle Göz Temasından Kaçındığı Röportajı Hakkında Konuştu

Ecem Dalgıçoğlu
04.09.2025 - 23:49

Arda Turan, Ukraynalı sunucu Daria Bondar Savina ile Shakhtar Donetsk’in medya kanalına verdiği röportajda sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Röportaj boyunca Turan’ın Savina’ya göz teması kurmaktan kaçınması, ellerini cebine sokması ve gergin tavırları kullanıcıların dikkatini çekmiş, tartışmalar büyümüştü.

Arda Turan ile Ukraynalı sunucu Daria Bondar Savina arasında yaşanan tartışmalı röportajın ardından, Aslıhan Doğan Turan konuya dair ilk kez @magazinkuryesi kameralarına konuştu.

Arda Turan ile Ukraynalı gazeteci Daria Bondar Savina arasında gerçekleşen röportaj, geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, kulüp kanalına verdiği röportajda, Savina'nın sorularını yanıtlarken göz teması kurmaktan kaçındı. Turan, röportaj boyunca sürekli olarak yere bakarak, ellerini cebine sokarak ve zaman zaman gergin bir şekilde durarak dikkat çekti.

Bu durum, sosyal medyada goygoy çıkarırken birçok kullanıcı, Turan'ın göz göze gelmeme çabasına kullanıcılar farklı yorumlarda bulunmuştu. Bazı yorumlarda, Turan'ın evli olduğu ve 'eşine saygı göstermek' amacıyla böyle davrandığı düşünülürken kimileri ise bu tutumu saygısızca bulmuştu.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, Turan’ın Savina’ya karşı tutumunun eşinden çekindiği yönündeki yorumlar dikkat çekmişti.

Görüntülerin ardından Aslıhan Doğan Turan’ın Savina’yı sosyal medyada takibe alması ise kullanıcıların gözünden kaçmadı. Bu hareket, pek çok kişi tarafından “iddiaları susturma hamlesi” olarak yorumlandı. Öte yandan, Arda Turan’ın Savina’nın gönderisine bıraktığı beğeni de sosyal medyanın gündemine oturdu.

Olayların ardından Aslıhan Doğan Turan, ilk kez konuya dair açıklama yaptı ve röportajındaki ifadelerle dikkat çekti.

@magazinkuryesi kameralarına konuşan Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan o anlar hakkında "güldük" yorumunda bulundu.

