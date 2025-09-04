Aslıhan Doğan Turan, Arda Turan'ın Ukraynalı Spikerle Göz Temasından Kaçındığı Röportajı Hakkında Konuştu
Arda Turan, Ukraynalı sunucu Daria Bondar Savina ile Shakhtar Donetsk’in medya kanalına verdiği röportajda sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Röportaj boyunca Turan’ın Savina’ya göz teması kurmaktan kaçınması, ellerini cebine sokması ve gergin tavırları kullanıcıların dikkatini çekmiş, tartışmalar büyümüştü.
Arda Turan ile Ukraynalı sunucu Daria Bondar Savina arasında yaşanan tartışmalı röportajın ardından, Aslıhan Doğan Turan konuya dair ilk kez @magazinkuryesi kameralarına konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arda Turan ile Ukraynalı gazeteci Daria Bondar Savina arasında gerçekleşen röportaj, geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, Turan’ın Savina’ya karşı tutumunun eşinden çekindiği yönündeki yorumlar dikkat çekmişti.
@magazinkuryesi kameralarına konuşan Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan o anlar hakkında "güldük" yorumunda bulundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın