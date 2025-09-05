onedio
Dilan Polat Kendisini Evden Kovduğunu Söyleyen Engin Polat'la Mesajlarını Paylaşarak Boşanacaklarını Açıkladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.09.2025 - 00:01

İsimleri suç örgütü ve kara para aklama iddialarıyla anılan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin evliliklerinde fırtınalar durmak bilmiyor. Dilan Polat, sosyal medyayı aktif kullanarak yaşadığı sıkıntıları takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Son olarak, Engin Polat’tan gelen “Ne yaparsanız yapın! İthamlarına dikkat et” mesajını ifşa eden Dilan, “Boşanıyorum senden, sana şaka geliyor” cevabını da paylaştı.

Dilan Polat ve Engin Polat çifti, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Dilan Polat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla eşi Engin Polat'ın kendisini evden kovduğunu duyurdu.

Paylaşımlarında, 'Ben bacımın evine, bana da iyi gelecektir eminim' ifadelerini kullandı ve 'Asla kimse ile de konuşmak istemiyorum. Bundan sonra hiçbir şey için de uğraşmamaya ant içtim!' ifadelerini kullanan Dilan Polat, ayrıca 'Hepimiz evden kovulduk' şeklinde bir paylaşımda bulunmasının ardından hikayelere hız kesmeden devam etti.

Evden kovulma olayının detaylarından bahsetmiştik:

Kaynanasıyla mesajlaşmalarından kocası Engin Polat'la yazışmalarına kadar her detayı sosyal medyadan paylaşmaya devam eden Dilan Polat gün boyu gündemden düşmedi.

'Sen ve ben boşanınca her şey güzel olacak' gibi ifadeler kullanan Dilan Polat daha önceki kavgalarında da olduğu gibi gemileri yaktı. Fenerbahçeli kocasını sinirlendirmek için Galatasaray formalı çeşit çeşit pozunu paylaşan Dilan Polat, Engin Polat'ın kendisine attığı mesajları paylaşmaya devam etti.

İkilinin karşılıklı atışmalarından bazılarını şöyle bırakalım:

👇

Engin Polat'a direkt hitap eden ve öfkesi bir türlü dinmeyen Dilan Polat "sen bensiz yaşayamazsın" şeklinde konuştu.

Dilan Polat, evden kovulma olayını da böyle anlattı.

6,4 milyon takipçisinin huzurunda kocası Engin Polat'la dün geceden beri yaşadıkları sorunları sosyal medyaya taşıyan Dilan Polat'ın son paylaşımı ise bu oldu.

Engin Polat'ın kendisine attığı 'Ne yaparsanız yapın! İthamlarına dikkat et' mesajlarına verdiği 'Boşanıyorum senden, sana şaka geliyor' cevabını paylaşan Dilan Polat  kocasına avukatları Sevinç Horoz'u aramasını söyledi.

Çiftin sosyal medya üzerinden sürdürdüğü tartışmalar, takipçileri arasında “Evlilikleri bitecek mi?” sorusunu gündeme getirdi. Dilan, her yeni gelişmeyi Instagram hikayelerinde paylaşarak yaşananları adeta dakika dakika belgeliyor.

Sosyal medyada yaşanan bu kapışmalar, çiftin geçmişteki barışmalarına rağmen bu sefer geri dönüş olmayacak gibi göründüğünü de düşündürüyor. Takipçiler ise her hikaye paylaşımında bir sonraki adımı merakla bekliyor.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
