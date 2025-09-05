Dilan Polat Kendisini Evden Kovduğunu Söyleyen Engin Polat'la Mesajlarını Paylaşarak Boşanacaklarını Açıkladı
İsimleri suç örgütü ve kara para aklama iddialarıyla anılan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin evliliklerinde fırtınalar durmak bilmiyor. Dilan Polat, sosyal medyayı aktif kullanarak yaşadığı sıkıntıları takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Son olarak, Engin Polat’tan gelen “Ne yaparsanız yapın! İthamlarına dikkat et” mesajını ifşa eden Dilan, “Boşanıyorum senden, sana şaka geliyor” cevabını da paylaştı.
Dilan Polat ve Engin Polat çifti, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Dilan Polat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla eşi Engin Polat'ın kendisini evden kovduğunu duyurdu.
Kaynanasıyla mesajlaşmalarından kocası Engin Polat'la yazışmalarına kadar her detayı sosyal medyadan paylaşmaya devam eden Dilan Polat gün boyu gündemden düşmedi.
İkilinin karşılıklı atışmalarından bazılarını şöyle bırakalım:
Engin Polat'a direkt hitap eden ve öfkesi bir türlü dinmeyen Dilan Polat "sen bensiz yaşayamazsın" şeklinde konuştu.
Dilan Polat, evden kovulma olayını da böyle anlattı.
6,4 milyon takipçisinin huzurunda kocası Engin Polat'la dün geceden beri yaşadıkları sorunları sosyal medyaya taşıyan Dilan Polat'ın son paylaşımı ise bu oldu.
