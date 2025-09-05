onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yeniden Ayrılık Rüzgarı Esiyor: Dilan Polat, Eşi Engin Polat’ın Kendisini Evden Kovduğunu Paylaştı

Yeniden Ayrılık Rüzgarı Esiyor: Dilan Polat, Eşi Engin Polat’ın Kendisini Evden Kovduğunu Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.09.2025 - 09:23

İsimleri kara para aklama ve suç örgütüne üye olma iddialarıyla anılan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin arasında soğuk rüzgarlar estiği öğrenildi. Dilan Polat sosyal medyayı çok aktif bir şekilde kullanıyor biliyorsunuz ki. Eşi Engin’le yaşadığı sıkıntıyı da Instagram hesabından takipçilerine duyurdu. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dilan Polat paylaşımlarıyla magazin dünyasında en çok konuşulanlardan olmayı başarıyor.

Dilan Polat paylaşımlarıyla magazin dünyasında en çok konuşulanlardan olmayı başarıyor.

Engin Polat’la ise uzun yıllardır birlikteleri var. Dilan Polat’ın eşine dair sitemli paylaşımlar yapmasıyla takipçileri “yine ne oldu acaba” diye düşünürken, çok geçmeden bir sonraki hikayesinde neler olduğunu paylaştı.

Kendisi ilk olarak bu göndermeli hikayeyi atmıştı.

Kendisi ilk olarak bu göndermeli hikayeyi atmıştı.

Ablası Sıla Doğu ve arkadaşları ile birlikte olan Dilan Polat, dans ettiği, şarkı söylediği, efkarlandığı paylaşımları da art arda yaptı. “Yarın yeni hayatımın ilk günü” vurgusunu yapmayı da es geçmedi.

Eşinin kendisini evden kovduğunu ise bu paylaşımıyla dile getirdi.

Eşinin kendisini evden kovduğunu ise bu paylaşımıyla dile getirdi.

Bir süredir aralarında iletişimin azaldığını ve Engin’in yanında olmadığını ifade eden Dilan Polat, bu sefer affetmeyeceğini de belirtti. Bu olay ikilinin ilk ayrılığı değil. Öncesinde de birkaç sıkıntı yaşamış ardından ise barıştıklarını duyurmuşlardı. Dilan Polat “bu sefer affetmeyeceğim” diyor ama bakalım gelişmeleri birlikte göreceğiz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
30
12
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
valinor~

Çok da fifi butonu 👇

palpito1

Çok üzüldum ya off tüm gunüm bu habere takik geçicek (!) 😃🤦‍♀️

okisi

bas pr ı baasss