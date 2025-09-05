Yeniden Ayrılık Rüzgarı Esiyor: Dilan Polat, Eşi Engin Polat’ın Kendisini Evden Kovduğunu Paylaştı
İsimleri kara para aklama ve suç örgütüne üye olma iddialarıyla anılan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin arasında soğuk rüzgarlar estiği öğrenildi. Dilan Polat sosyal medyayı çok aktif bir şekilde kullanıyor biliyorsunuz ki. Eşi Engin’le yaşadığı sıkıntıyı da Instagram hesabından takipçilerine duyurdu. Gelin detaylara geçelim!
Dilan Polat paylaşımlarıyla magazin dünyasında en çok konuşulanlardan olmayı başarıyor.
Kendisi ilk olarak bu göndermeli hikayeyi atmıştı.
Eşinin kendisini evden kovduğunu ise bu paylaşımıyla dile getirdi.
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
