Silinmeden Yetişin: 4 Eylül'de Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri!

Ecem Dalgıçoğlu
04.09.2025 - 22:00

Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...   

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

Şevval Şahin

Şevval Şahin

Şevval Şahin, sosyal medyada annesiyle birlikte yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Annesinin yaşına rağmen fit ve bakımlı görüntüsü, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Demet Özdemir

Demet Özdemir

Eşref Rüya'nın ikinci sezonu için çekimler resmen başladı. Başrol oyuncuları Demet Özdemir ile Çağatay Ulusoy’un kamera karşısına klaketle geçtikleri özel çekimler, sosyal medyada büyük beğeni toplarken Özdemir güzelliğiyle dikkat çekti.

Yıldız Çağrı Atiksoy

Yıldız Çağrı Atiksoy

Berle Oktay'ın rol arkadaşı Gülsim Ali ile yakınlaştığı ve eşini aldattığı yönündeki iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü. Üzerine, manken Tuğçe Aral’ın Oktay’a yönelik taciz iddiasında bulunması işleri daha da çetrefilli hale getirdi.

Atiksoy ve Berk Oktay baş başa tatile çıktı.

Hadise

Hadise

Hadise, sahne aldığı anlardan bir kesiti paylaştı ve altına “Bazı şarkılar dönüm noktasıdır” notunu düştü. Paylaşımında özellikle “Küçük Bir Yol” şarkısının kalbine dokunduğunu vurgulayan Hadise, şarkı çıkalı 5 yıl olduğunu söyledi.

Nazlı Sabancı

Nazlı Sabancı

Nazlı Sabancı, 2 yaşındaki kızı Arzu Alara'nın yalıdaki oyun odasını göstermiş ve kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu. 

Sabancı minik Arzu Alara'ya kitap okurkenki anları paylaştı.

Özge Ulusoy

Özge Ulusoy

Hacı Sabancı ile geçmişteki ilişkisiyle gündeme gelen Özge Ulusoy, aynı gün yaptığı sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Eski kaynana adayı Arzu Sabancı ile aynı kıyafeti giymesi nedeniyle “pişti” olan Ulusoy o pozu yeni profil fotoğrafı yaptı.

Berfu Yenenler

Berfu Yenenler

Berfu Yenenler, oğulları Kuzey’in 1. sınıfa başlamasıyla sosyal medyada duygusal bir paylaşım yaptı. Altına ise “Ne ara büyüdün sen?” notunu düşerek takipçilerini hem duygulandırdı hem de tebessüm ettirdi.

Pelin Akil

Pelin Akil

Pelin Akil ve Anıl Altan’ın boşanması, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Çift, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıktan sonra Pelin Akil, hayatına yeni bir başlangıç yapmanın sinyallerini verdi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, yeni evinde kızlarıyla birlikte geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaştı.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
