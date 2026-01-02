Robot Süpürge Fikri Nasıl Ortaya Çıktı? Nasıl ve Ne Zaman Piyasaya Sürüldü?
Bugün evin içinde kendi kendine dolaşan, tozu pusu toplayan robot süpürgeler bize çok normal geliyor olabilir. Ama bu fikir ilk ortaya atıldığında, kulağa tam anlamıyla bilim kurgu gibi geliyordu. İnsan eli değmeden evi temizleyen bir makine fikri; teknoloji, mühendislik ve biraz da hayal gücünün birleşimiyle gerçeğe dönüştü.
Peki robot süpürge fikri ilk ne zaman ortaya çıktı, hangi adımlardan geçti ve nasıl bugünkü haline ulaştı? Gelin, bu akıllı cihazların hikâyesine birlikte bakalım.
Robot süpürge fikrinin temelleri bilim kurgu ve otomasyon hayalleriyle atıldı.
İlk prototipler 1980’ler ve 1990’larda ortaya çıkmaya başladı.
2000’li yılların başı, robot süpürgelerin ticari olarak sahneye çıktığı dönem oldu.
Sensör ve yazılım gelişimi, robot süpürgeleri gerçekten kullanışlı hale getirdi.
Haritalama ve navigasyon teknolojileri, robot süpürgelerde yeni bir çağ başlattı.
Akıllı telefonlar ve mobil uygulamalar, robot süpürgeleri uzaktan yönetilebilir hale getirdi.
Mop özelliği ve çok yönlü temizlik, kullanım alanını genişletti.
Günümüzde robot süpürgeler, ev teknolojisinin merkezinde yer alıyor.
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
