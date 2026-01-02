Robot Süpürge Fikri Nasıl Ortaya Çıktı? Nasıl ve Ne Zaman Piyasaya Sürüldü?

Bugün evin içinde kendi kendine dolaşan, tozu pusu toplayan robot süpürgeler bize çok normal geliyor olabilir. Ama bu fikir ilk ortaya atıldığında, kulağa tam anlamıyla bilim kurgu gibi geliyordu. İnsan eli değmeden evi temizleyen bir makine fikri; teknoloji, mühendislik ve biraz da hayal gücünün birleşimiyle gerçeğe dönüştü.

Peki robot süpürge fikri ilk ne zaman ortaya çıktı, hangi adımlardan geçti ve nasıl bugünkü haline ulaştı? Gelin, bu akıllı cihazların hikâyesine birlikte bakalım.