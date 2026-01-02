onedio
Sizi Birbirinizden Ayıran Ne?

İnci Döşer
02.01.2026 - 15:01

Her ilişki bir noktada çatlar. Kimi zaman büyük kavgalarla, kimi zaman ise sessizce. Aynı evde, aynı mesajlaşmada, hatta aynı cümlede bile iki farklı dünyaya düşülebilir. Bu test, “neden olmadı?” sorusuna dürüst bir cevap arıyor. Soruları içinden geldiği gibi cevapla; asıl ayrım çizgisi sonuçlarda ortaya çıkacak.

Hadi teste!

1. Tartışmalarınız genelde nasıl biterdi?

2. İlişkide en çok neyi eksik hissettin?

3. Zor bir dönemden geçerken…

4. Gelecek planları konuşulduğunda…

5. Onun seni en çok kıran davranışı neydi?

6. Sen ilişkide daha çok nasıldın?

7. O, sorunlar çıktığında ne yapardı?

8. Birbirinizle ilgili en büyük hayal kırıklığın neydi?

9. İlişki boyunca kendini nasıl hissettin?

10. En çok hangi cümle içinden geçti?

Sizi birbirinizden koparan iletişimsizlik!

Bir zamanlar birlikte olduğunuz, aynı hava soluduğunuz kişi ile aranıza giren en büyük engel, konuşamamanız oldu. Bu, sadece dudakların hareket etmesi anlamında bir konuşma değil, gerçekten birbirinizi anlama, hislerinizi ve düşüncelerinizi tam olarak ifade etme yeteneği. Her ikiniz de sorunları çözmek yerine, onları halının altına süpürdünüz, sanki orada yokmuş gibi davrandınız. Ancak bu, sorunların yok olduğu anlamına gelmiyordu. Aksine, onlar orada, görmezden geldiğiniz o yerde sessizce büyüdüler ve zamanla aranıza bir mesafe koydular. Duygularınızı tam olarak ifade etmekten kaçındınız, belki de korktunuz. Ama bu sessizlik, birbirinizi daha iyi anlama fırsatınızı çaldı. Sevgi hala oradaydı, belki de daha güçlüydü, ama kelimeler bu güçlü duyguyu ifade etmek için yetersiz kaldı. Bu da aranızdaki uçurumu daha da genişletti. Bu ilişki size, sessizliğin aslında huzur getirmediğini, aksine daha fazla karmaşaya ve anlaşılmazlığa yol açtığını öğretti. Sessizlik, belki de kısa vadede bir rahatlama sağladı, ama uzun vadede daha fazla acıya ve ayrılığa neden oldu. Bu ilişki, belki de hayatınızdaki en zor dersi öğretti: Gerçek anlamda iletişim kurmanın, duygularınızı ve düşüncelerinizi açıkça ifade etmenin önemini.

Sizi birbirinizden koparan tek taraflı emek!

Aşkın hikayesinde, bir kişi diğerinden daha fazla çabalıyorsa, o kişi büyük ihtimalle sensin. Bu ilişkide, sevgi dolu bir kalp, anlayış, fedakârlık ve sabır gibi değerlerin sadece tek taraftan geldiğini hissettin. Bu değerler karşılıksız kaldıkça, yorgunluk hissi yavaş yavaş birikti ve sonunda dağ gibi büyük bir yük haline geldi. Evet, sevgi vardı, ama denge yoktu. Bu dengeyi sağlamak için çabaladın, ama ne yazık ki başarılı olamadın. İlişkinin sonunu getiren sevgisizlik değildi, adaletsizlikti. Seninle partnerin arasındaki bu adaletsizlik, ilişkinin sonunu getirdi. Bu deneyim, sana aşkın tek başına yetmediğini, bir ilişkinin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için iki tarafın da çaba göstermesi gerektiğini gösterdi. Bu deneyim, aşkın sadece sevmekle olmadığını, aynı zamanda adalet, anlayış ve dengenin de olması gerektiğini öğretti.

Sizi birbirinizden koparan duygusal olarak ihmal edilmek!

Birlikteydiniz ama aslında bir o kadar da yalnızdınız. Aynı evi paylaşıyor, aynı havayı soluyor, hatta bazen aynı düşüncelere dahi dalıyordunuz. Ancak duygusal bir bağ kurma konusunda sanki aranızda görünmez bir duvar vardı. Senin çığlıklarla anlatmak istediklerin, onun kulağına sadece hafif bir fısıltı olarak ulaşıyordu. Belki de onun duymak istemediği şeylerdi bunlar, belki de seni anlamak için çaba göstermiyordu. Zamanla içinde bir boşluk hissetmeye başladın. Kendini değersiz, önemsiz hissediyordun. Çünkü senin için en değerli olan kişi, seni görmüyor, seni duymuyordu. Bu durum, içinde bir kırgınlık yarattı. Ve sonunda, ilişkinizin sonunu getiren şey, büyük bir kavga ya da çılgınca bir olay değildi. Tam tersine, küçük ama sürekli bir yok sayılma, bir önemsememe durumu oldu. Senin varlığını, duygularını, düşüncelerini yok sayan bir kişiyle aynı çatı altında yaşamanın ne kadar zor olduğunu anladın. Bu durum, zamanla içinde bir isyan yarattı ve sonunda bu durumu değiştirmeye karar verdin.

Sizi birbirinizden koparan belirsizlik!

Bu aşk hikayesi, belirsizliklerle dolu bir yolculuktu. Her adımda, nereye gittiğinizi, ne olacağınızı, birbirinize ne kadar bağlı olduğunuzu tam anlamıyla bilemediniz. Bu belirsizlikler, ilişkinin kalbine bir yılan gibi sızdı ve her geçen gün biraz daha kemirdi. Şüpheler, tutarsız davranışlar ve cevapsız bırakılan sorular, aşkınızın üzerine koyduğunuz güven duvarını yavaş yavaş aşındırdı. Sevgi, evet, oradaydı. Ancak güven olmadan, bu sevginin üzerine bir gelecek inşa etmek mümkün olmadı. Belki de bu ayrılık, size bir ders verdi: Netlik, bir ilişkide olmazsa olmaz bir ihtiyaçtır. Belki de bu ayrılık, size, bir ilişkide ne istediğinizi, neye ihtiyacınız olduğunu ve nelerin önemli olduğunu anlamanız için gereken bir uyanış oldu. Bu aşk hikayesi belki sona erdi, ancak sizin hikayeniz devam ediyor. Ve belki de şimdi, bir sonraki bölümde, netliği, güveni ve tutarlılığı bulabileceksiniz. Çünkü artık biliyorsunuz ki, aşk sadece sevgiyle değil, aynı zamanda güven ve netlikle de beslenir.

