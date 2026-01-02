Sizi Birbirinizden Ayıran Ne?
Her ilişki bir noktada çatlar. Kimi zaman büyük kavgalarla, kimi zaman ise sessizce. Aynı evde, aynı mesajlaşmada, hatta aynı cümlede bile iki farklı dünyaya düşülebilir. Bu test, “neden olmadı?” sorusuna dürüst bir cevap arıyor. Soruları içinden geldiği gibi cevapla; asıl ayrım çizgisi sonuçlarda ortaya çıkacak.
Hadi teste!
1. Tartışmalarınız genelde nasıl biterdi?
2. İlişkide en çok neyi eksik hissettin?
3. Zor bir dönemden geçerken…
4. Gelecek planları konuşulduğunda…
5. Onun seni en çok kıran davranışı neydi?
6. Sen ilişkide daha çok nasıldın?
7. O, sorunlar çıktığında ne yapardı?
8. Birbirinizle ilgili en büyük hayal kırıklığın neydi?
9. İlişki boyunca kendini nasıl hissettin?
10. En çok hangi cümle içinden geçti?
Sizi birbirinizden koparan iletişimsizlik!
Sizi birbirinizden koparan tek taraflı emek!
Sizi birbirinizden koparan duygusal olarak ihmal edilmek!
Sizi birbirinizden koparan belirsizlik!
