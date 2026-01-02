Deyimler Söyler, Evler Tekrarlar: “Anasına Bak, Kızını Al”dan “Oğlan Dayıya, Kız Halaya Çeker”e

Deyimler kaderi kutsamıyor. Daha çok şunu söylüyor:

Biz aile içinde belli tepkileri “normal” sanıyoruz.

Çocuk da onu “hayatta kalma rehberi” gibi öğreniyor.

Sonra büyüyor, kendi evinde aynı rehberi açıyor.

Yani oğlun sana benziyorsa, kızın annene benziyorsa… bu “kötü kader” değil. Çoğu zaman öğrenilmiş bir düzen.

2) “Anasına bak, kızını al”: Rahatsız edici ama düşündürücü

Bu söz bugün kulağa doğal olarak rahatsız edici geliyor, çünkü kızı “seçilecek bir nesne”ye indiriyor. Onu çöpe atalım, tamam.

Ama sözün arkasındaki gözlem hala duruyor: Anne-kız hattında duygu yönetimi çok güçlü aktarılır.

Anne kaygısını nasıl taşır?

Eleştiriyi nasıl verir?

Yakınlığı nasıl kurar?

Sınırı nasıl çizer?

Kız çocuğu çoğu zaman annesinin duygusunu “okur” ve ona göre şekillenir:

Anne üzülmesin diye “iyi kız” olur.

Anne rahat etsin diye “idare eden” olur.

Anne onaylasın diye “mükemmel” olur.

Sonra büyür ve aynı sistemi kendi evinde yeniden üretir. Kötü niyetle değil. Bildikleriyle.

3) “Oğlan dayıya, kız halaya çeker”: Genetik değil, sosyal genetik

Bu söz genetiği işaret ediyor gibi görünür ama asıl mesele çoğu zaman genetik değil, model.

Çocuklar önce sözümüzü değil, sinir sistemimizi kopyalar.

Stres görünce ne yapıyorsun?

Haksızlık hissedince nasıl davranıyorsun?

Yanlış yapınca nasıl toparlıyorsun?

Çocuk, “nasihat”ten değil, sahneden öğrenir. Evde bir duygu yönetimi sahnesi varsa, çocuk rolü kapar.