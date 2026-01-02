onedio
article/comments
article/share
Haberler
Eğitim
Deyimler Söyler, Evler Tekrarlar: “Anasına Bak, Kızını Al”dan “Oğlan Dayıya, Kız Halaya Çeker”e

etiket Deyimler Söyler, Evler Tekrarlar: “Anasına Bak, Kızını Al”dan “Oğlan Dayıya, Kız Halaya Çeker”e

Kayhan Karlı
Kayhan Karlı - yazio
02.01.2026 - 15:10

Türkçe bazen acımasızca dürüst. Bir cümle kuruyor, sen yıllarca terapi masrafı çıkarıyorsun.

“Anasına bak, kızını al.”

“Oğlan dayıya, kız halaya çeker.”Bu sözler çoğu zaman şaka niyetine söylenir. Ama aslında bir şeyi çok net anlatır: İnsan sadece gen taşımıyor, evin duygusunu da taşıyor. Ve bu duygu, nesilden nesile bir “otomatik pilot” gibi devrediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1) Bu sözler kader anlatmaz, aktarım anlatır

1) Bu sözler kader anlatmaz, aktarım anlatır

Deyimler kaderi kutsamıyor. Daha çok şunu söylüyor:

  • Biz aile içinde belli tepkileri “normal” sanıyoruz.

  • Çocuk da onu “hayatta kalma rehberi” gibi öğreniyor.

  • Sonra büyüyor, kendi evinde aynı rehberi açıyor.

Yani oğlun sana benziyorsa, kızın annene benziyorsa… bu “kötü kader” değil. Çoğu zaman öğrenilmiş bir düzen.

2) “Anasına bak, kızını al”: Rahatsız edici ama düşündürücü

Bu söz bugün kulağa doğal olarak rahatsız edici geliyor, çünkü kızı “seçilecek bir nesne”ye indiriyor. Onu çöpe atalım, tamam.

Ama sözün arkasındaki gözlem hala duruyor: Anne-kız hattında duygu yönetimi çok güçlü aktarılır.

Anne kaygısını nasıl taşır?

Eleştiriyi nasıl verir?

Yakınlığı nasıl kurar?

Sınırı nasıl çizer?

Kız çocuğu çoğu zaman annesinin duygusunu “okur” ve ona göre şekillenir:

  • Anne üzülmesin diye “iyi kız” olur.

  • Anne rahat etsin diye “idare eden” olur.

  • Anne onaylasın diye “mükemmel” olur.

Sonra büyür ve aynı sistemi kendi evinde yeniden üretir. Kötü niyetle değil. Bildikleriyle.

3) “Oğlan dayıya, kız halaya çeker”: Genetik değil, sosyal genetik

Bu söz genetiği işaret ediyor gibi görünür ama asıl mesele çoğu zaman genetik değil, model.

Çocuklar önce sözümüzü değil, sinir sistemimizi kopyalar.

Stres görünce ne yapıyorsun?

Haksızlık hissedince nasıl davranıyorsun?

Yanlış yapınca nasıl toparlıyorsun?

Çocuk, “nasihat”ten değil, sahneden öğrenir. Evde bir duygu yönetimi sahnesi varsa, çocuk rolü kapar.

4) Kader dediğin şey çoğu zaman “aynı sahne, aynı replik”

4) Kader dediğin şey çoğu zaman “aynı sahne, aynı replik”

Bir evde yıllarca şunlar tekrar eder:

  • “Benim dediğim olacak.”

  • “Sen daha çocuksun.”

  • “Üzme beni.”

  • “El âlem ne der?”

  • “Ben senin iyiliğini istiyorum.”

Cümleler değişir, ton değişir, gerekçeler değişir. Ama altyapı aynı kalır: kontrol, kaygı, utanç, performans, suçluluk.

Ve sonra bir gün kendini yakalarsın: “Bunu annem de söylerdi.”

İşte o an kötü haber gibi görünür. Aslında iyi haberdir. Çünkü fark ettiğin şey değiştirilebilir.

5) “Zinciri kırmak” büyük laflarla değil, küçük reflekslerle olur

Bu iş, “Ben artık değiştim” ilanıyla çözülmüyor. Günlük mikro anlarda çözülüyor.

  • 1) Otomatik pilotu bozacak cümle

Kendine içinden söyle:

“Şu an annem/babam değilim. Çocuğum da ben değil.”

Bu ayrıştırma, tepkiyi yavaşlatır.

  • 2) Niyet seçimi

Patlamadan önce şu soruyu sor:

“Şu anda ona ne öğretmek istiyorum?”

Saygı mı? Sorumluluk mu? Dayanıklılık mı?

Tepki, öğretmeyi sabote eder. Niyet, öğretmeyi kurar.

  • 3) Tamir cümlesi (evin iklimini değiştirir)

“Az önce sertleştim. Bu senin suçun değil. Benim duygumu ben yönetmeliyim.”

Çocuk için bu cümle şu demektir: “Dünya güvenli. Sevgi performansa bağlı değil.”

6) Deyimleri “kader” diye okumayalım, uyarı levhası diye okuyalım

Bu sözler aslında birer uyarı levhası gibi:

“Burada aktarım var, dikkat.”

“Burada otomatik pilot var, dikkat.”

Mesele kimin kime çektiği değil.

Mesele: Hangi davranışların artık güncellenmesi gerektiği.

Son söz:

Türkçe deyimler bazen kaba, bazen acı, bazen komik… ama çoğu zaman doğru yere basıyor:

İnsan evden sadece soyadı almaz; evin duygusunu da alır.

İyi haber şu: Duygu aktarımı kader değildir. Farkındalıkla rota değişir.

Kayhan Karlı

Eğitimci / YÖMEV Başkanı

Instagram | YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Kayhan Karlı
Kayhan Karlı
yazio
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam