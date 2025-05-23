Oğulları Kemal Bir Yaşına Basan Ahmet Kural ve Eşi Gizem Şahin'den Gassal Galasında İkinci Bebek Müjdesi!
Ahmet Kural, magazin dünyasında yeteneği ve özel hayatıyla Türkiye’nin en çok konuşulan oyuncularından biri olmaya devam ediyor. Bir yandan “Gassal” dizisiyle oyunculuk kariyerinde yeni bir zirveye ulaşan Kural, diğer yandan ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşıyor. Ünlü oyuncu, gala gecesinde verdikleri müjdeyle tüm dikkatleri üzerine çekti!
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Türk televizyon ve sinemasının en sevilen isimlerinden Ahmet Kural, yıllardır hem ekranlardaki performansları hem de renkli özel hayatıyla magazin dünyasının vazgeçilmez figürlerinden biri.
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Magazin dünyasında aşklarıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Ahmet Kural ve güzeller güzeli eşi Çağla Gizem Şahin, 2023 yılında hayatlarını birleştirerek göz kamaştıran bir düğünle evlenmişti.
Geçtiğimiz günlerde oğulları Kemal'in 1. yaşını kutlayan çift Gassal'ın galasında yeni bir müjde verdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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