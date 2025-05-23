Oğulları Kemal Bir Yaşına Basan Ahmet Kural ve Eşi Gizem Şahin'den Gassal Galasında İkinci Bebek Müjdesi!

Aşkları dillerden düşmeyen Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin çifti, geçtiğimiz günlerde oğulları Kemal’in 1. yaşını kutlayarak sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulmuştu. Şimdi ise magazin kulisleri yepyeni bir müjdeyle çalkalanıyor! Ünlü çift, “Gassal” filminin galasında ikinci bebeklerini beklediklerini duyurdu!

Ahmet Kural, galada yüzündeki o tanıdık babalık heyecanıyla dikkat çekerken, Çağla Gizem Şahin’in zarif hali ve belirginleşen karnı gözlerden kaçmadı. Üstelik bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu: çift bir kez daha erkek çocuk sahibi olacak!

Hamileliğin 5. ayında olduğu öğrenilen Çağla Gizem, şimdiden ikinci kez anne olmaya hazırlanırken, Ahmet Kural’ın mutluluğu ise adeta yüzünden okunuyordu.