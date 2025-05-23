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Oğulları Kemal Bir Yaşına Basan Ahmet Kural ve Eşi Gizem Şahin'den Gassal Galasında İkinci Bebek Müjdesi!

Oğulları Kemal Bir Yaşına Basan Ahmet Kural ve Eşi Gizem Şahin'den Gassal Galasında İkinci Bebek Müjdesi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.05.2025 - 22:41

Ahmet Kural, magazin dünyasında yeteneği ve özel hayatıyla Türkiye’nin en çok konuşulan oyuncularından biri olmaya devam ediyor. Bir yandan “Gassal” dizisiyle oyunculuk kariyerinde yeni bir zirveye ulaşan Kural, diğer yandan ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşıyor. Ünlü oyuncu, gala gecesinde verdikleri müjdeyle tüm dikkatleri üzerine çekti!

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Türk televizyon ve sinemasının en sevilen isimlerinden Ahmet Kural, yıllardır hem ekranlardaki performansları hem de renkli özel hayatıyla magazin dünyasının vazgeçilmez figürlerinden biri.

Türk televizyon ve sinemasının en sevilen isimlerinden Ahmet Kural, yıllardır hem ekranlardaki performansları hem de renkli özel hayatıyla magazin dünyasının vazgeçilmez figürlerinden biri.

İlk kez çıkışını güldürme yeteneğiyle yaparken, son yıllarda dramatik rollerdeki ustalığını da kanıtladı. 2024 yılında “Gassal” dizisiyle kariyerinde yepyeni bir sayfa açan Kural, sadece bir komedyen olmadığını; dramatik ve sıra dışı rollerde de kendini ne kadar iyi ifade ettiğini gösterdi. Bu dönüş, onun hayran kitlesini genişletirken magazin basınına da bol malzeme sundu.

Magazin dünyasında aşklarıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Ahmet Kural ve güzeller güzeli eşi Çağla Gizem Şahin, 2023 yılında hayatlarını birleştirerek göz kamaştıran bir düğünle evlenmişti.

Magazin dünyasında aşklarıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Ahmet Kural ve güzeller güzeli eşi Çağla Gizem Şahin, 2023 yılında hayatlarını birleştirerek göz kamaştıran bir düğünle evlenmişti.

Düğün sonrası sessiz ve sade bir hayat tercih eden çift, 2024’ün baharında muhteşem bir haberle tekrar gündeme geldi: Ahmet Kural baba oldu!

Hamilelik haberini sosyal medya üzerinden duyuran çift, takipçilerine büyük bir sürpriz yaparken, Ahmet Kural “Oğlumun adı Kemal olacak” açıklamasıyla hem duygulandırdı hem de alkış toplamıştı. Oğlunun isminin Mustafa Kemal Atatürk’ten ilhamla seçildiğini belirten ünlü oyuncu, oğlu için 'olgun bir birey olsun' temennisinde bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde oğulları Kemal'in 1. yaşını kutlayan çift Gassal'ın galasında yeni bir müjde verdi.

Geçtiğimiz günlerde oğulları Kemal'in 1. yaşını kutlayan çift Gassal'ın galasında yeni bir müjde verdi.

Aşkları dillerden düşmeyen Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin çifti, geçtiğimiz günlerde oğulları Kemal’in 1. yaşını kutlayarak sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulmuştu. Şimdi ise magazin kulisleri yepyeni bir müjdeyle çalkalanıyor! Ünlü çift, “Gassal” filminin galasında ikinci bebeklerini beklediklerini duyurdu!

Ahmet Kural, galada yüzündeki o tanıdık babalık heyecanıyla dikkat çekerken, Çağla Gizem Şahin’in zarif hali ve belirginleşen karnı gözlerden kaçmadı. Üstelik bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu: çift bir kez daha erkek çocuk sahibi olacak!

Hamileliğin 5. ayında olduğu öğrenilen Çağla Gizem, şimdiden ikinci kez anne olmaya hazırlanırken, Ahmet Kural’ın mutluluğu ise adeta yüzünden okunuyordu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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