Halit Ergenç ile Haklarında Hapis Cezası İstenmişti: Duruşmaya Katılamayan Rıza Kocaoğlu Ameliyata Alınmış!

Her iki isim de menajer Ayşe Barım’ın yargılandığı bir davada tanık olarak ifade vermişti. Ancak savcılık, verdikleri tanıklık ifadelerinin telefon kayıtları ve dosyadaki diğer delillerle çeliştiğini belirterek oyuncular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mahkeme, Halit Ergenç’i 1 yıl 10 ay 15 gün, Rıza Kocaoğlu’nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak bu cezalarla birlikte hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı da uygulandı. Bu karar kapsamında, sanıklar 5 yıl boyunca benzer bir suça karışmazlarsa cezaları infaz edilmeyecek.