Halit Ergenç ile Haklarında Hapis Cezası İstenmişti: Duruşmaya Katılamayan Rıza Kocaoğlu Ameliyata Alınmış!
Gezi Parkı olaylarına uzanan davada iki ünlü ismin adı yeniden gündemde! Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, menajer Ayşe Barım’ın yargılandığı dosyada tanıklık yapmıştı.
Gezi Parkı sürecine dair davada Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na hapis cezası verildi. Karar duruşmasına katılmayan Kocaoğlu’nun aynı gün ameliyat olduğu ortaya çıktı. Oyuncu sağlık durumunun iyi olduğunu söylese de operasyon nedeni hakkında açıklama yapmadı.
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İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında “yalancı tanıklık” suçlamasıyla verilen karar kamuoyunun gündemine oturdu
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Davanın geçmişi Gezi Parkı sürecine kadar uzanıyor. Soruşturma kapsamında Mehmet Ali Alabora ile bağlantılı ifadelerde bulunan oyuncuların beyanlarının, teknik takip ve kayıtlarla örtüşmediği iddia edildi.
Rıza Kocaoğlu'nun duruşmada hazır bulunmadığı, ancak avukatının mahkemede temsil ettiği bildirilmişti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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