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Halit Ergenç ile Haklarında Hapis Cezası İstenmişti: Duruşmaya Katılamayan Rıza Kocaoğlu Ameliyata Alınmış!

Halit Ergenç ile Haklarında Hapis Cezası İstenmişti: Duruşmaya Katılamayan Rıza Kocaoğlu Ameliyata Alınmış!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.05.2025 - 19:17

Gezi Parkı olaylarına uzanan davada iki ünlü ismin adı yeniden gündemde! Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, menajer Ayşe Barım’ın yargılandığı dosyada tanıklık yapmıştı.

Gezi Parkı sürecine dair davada Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na hapis cezası verildi. Karar duruşmasına katılmayan Kocaoğlu’nun aynı gün ameliyat olduğu ortaya çıktı. Oyuncu sağlık durumunun iyi olduğunu söylese de operasyon nedeni hakkında açıklama yapmadı.

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İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında “yalancı tanıklık” suçlamasıyla verilen karar kamuoyunun gündemine oturdu

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında “yalancı tanıklık” suçlamasıyla verilen karar kamuoyunun gündemine oturdu

Her iki isim de menajer Ayşe Barım’ın yargılandığı bir davada tanık olarak ifade vermişti. Ancak savcılık, verdikleri tanıklık ifadelerinin telefon kayıtları ve dosyadaki diğer delillerle çeliştiğini belirterek oyuncular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mahkeme, Halit Ergenç’i 1 yıl 10 ay 15 gün, Rıza Kocaoğlu’nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak bu cezalarla birlikte hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı da uygulandı. Bu karar kapsamında, sanıklar 5 yıl boyunca benzer bir suça karışmazlarsa cezaları infaz edilmeyecek.

Davanın geçmişi Gezi Parkı sürecine kadar uzanıyor. Soruşturma kapsamında Mehmet Ali Alabora ile bağlantılı ifadelerde bulunan oyuncuların beyanlarının, teknik takip ve kayıtlarla örtüşmediği iddia edildi.

Davanın geçmişi Gezi Parkı sürecine kadar uzanıyor. Soruşturma kapsamında Mehmet Ali Alabora ile bağlantılı ifadelerde bulunan oyuncuların beyanlarının, teknik takip ve kayıtlarla örtüşmediği iddia edildi.

Savcılık, bu gerekçeyle Ergenç ve Kocaoğlu hakkında 2 ila 4 yıl arasında değişen hapis cezaları talep etmişti.

Kararın ardından her iki oyuncudan da henüz kamuoyuna bir açıklama gelmedi.

23 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 'yalan tanıklık' davasının karar duruşmasına yalnızca Halit Ergenç katıldı.

Detaylardan bahsetmiştik:

Rıza Kocaoğlu'nun duruşmada hazır bulunmadığı, ancak avukatının mahkemede temsil ettiği bildirilmişti.

Rıza Kocaoğlu'nun duruşmada hazır bulunmadığı, ancak avukatının mahkemede temsil ettiği bildirilmişti.

Duruşmaya katılan Halit Ergenç, mahkeme karşısında yaptığı savunmada tanık olarak verdiği ifadede gerçeği söylediğini vurgulayarak, “Yalan beyanda bulunmadım” dedi ve beraatini talep etti.

Duruşmada yer almayan Rıza Kocaoğlu'nun bugün ameliyat masasına yattığı ortaya çıktı. Oyuncu sosyal medya heabından yaptığı paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken, ameliyat nedeni hakkında ise açıklamada bulunmadı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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