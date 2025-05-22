Cannes Kırmızı Halısına Geç Kalıp Fiyasko Yaşayan Boran Kuzum'un Tavırları Eleştirilerin Merkezine Oturdu!
Dünyanın en prestijli sinema etkinliklerinden biri olan Cannes Film Festivali bu yıl 78. kez kapılarını açarken, kırmızı halıda Türk rüzgârı esti!
O siimleden birisi de Kimler Geldi Kimler Geçti'nin yıldız isimlerinden Boran Kuzum oldu. Geçtiğimiz günlerde kırmızı halıya geç kalan isim Jennifer Lawrence'ın ardından verdiği pozlarla sosyal medya gündemine gelirken Boran Kuzum bu sefer geç kalmadı.
Ünlü isim yine de eleştirilerin merkezinde kalmaktan kaçamadı.
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Cannes Film Festivali'nin şıklık yarışına dönüşen büyüleyici atmosferinde, bu yıl Türkiye'den birçok ünlü isim dikkatleri üzerine çekti.
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Şimdilerde Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ikinci sezonunda izlediğimiz Boran Kuzum'un Cannes kırmızı halısında geç kalması ayrı, Jennifer Lawrence ile pozları ayrı olay oldu.
Boran Kuzum bu sefer Cannes kırmızı halısına yetişti! Beyaz takım elbisesi ve kravatındaki broş ile dikkat çeken oyuncu eleştirilerin hedefi olmaktan kaçamadı.
İşte eleştiri toplayan o anlar:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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