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Cannes Kırmızı Halısına Geç Kalıp Fiyasko Yaşayan Boran Kuzum'un Tavırları Eleştirilerin Merkezine Oturdu!

Cannes Kırmızı Halısına Geç Kalıp Fiyasko Yaşayan Boran Kuzum'un Tavırları Eleştirilerin Merkezine Oturdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.05.2025 - 11:14

Dünyanın en prestijli sinema etkinliklerinden biri olan Cannes Film Festivali bu yıl 78. kez kapılarını açarken, kırmızı halıda Türk rüzgârı esti! 

O siimleden birisi de Kimler Geldi Kimler Geçti'nin yıldız isimlerinden Boran Kuzum oldu. Geçtiğimiz günlerde kırmızı halıya geç kalan isim Jennifer Lawrence'ın ardından verdiği pozlarla sosyal medya gündemine gelirken Boran Kuzum bu sefer geç kalmadı.

Ünlü isim yine de eleştirilerin merkezinde kalmaktan kaçamadı.

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Cannes Film Festivali'nin şıklık yarışına dönüşen büyüleyici atmosferinde, bu yıl Türkiye'den birçok ünlü isim dikkatleri üzerine çekti.

Cannes Film Festivali'nin şıklık yarışına dönüşen büyüleyici atmosferinde, bu yıl Türkiye'den birçok ünlü isim dikkatleri üzerine çekti.

Hande Erçel, Özge Özacar ve Birce Akalay gibi ekranların sevilen yıldızları, hem tarzları hem de zarafetleriyle uluslararası basının ilgisini çekmeyi başardı. Tasarım elbiseleri, göz kamaştıran saç ve makyaj tercihleriyle Cannes’da adeta yıldızlar geçidi yaşandı.

Kimilerinin eleştiri topladığı kimilerinin de övgü yağmuruna tutulduğu kırmızı halıda geçtiğimiz günlerde komik anlar yaşandı.

Son olarak Sinem Ünsal'ın elbisesi eleştirilerin bir numaralı kurbanı olmuştu:

Şimdilerde Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ikinci sezonunda izlediğimiz Boran Kuzum'un Cannes kırmızı halısında geç kalması ayrı, Jennifer Lawrence ile pozları ayrı olay oldu.

Şimdilerde Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ikinci sezonunda izlediğimiz Boran Kuzum'un Cannes kırmızı halısında geç kalması ayrı, Jennifer Lawrence ile pozları ayrı olay oldu.

Festivalin en çok konuşulan anlarından biri Boran Kuzum'un Jennifer Lawrence ile aynı karede yer aldığı görüntü olmuştu. Kuzum'un arkasında beliren bonus saçlı kişinin kareyi mahvetmesi ise ayrı olay olmuştu. Kuzum ise o anlarla kendisi de dalga geçmişti.

Detaylardan bahsetmiştik:

Boran Kuzum bu sefer Cannes kırmızı halısına yetişti! Beyaz takım elbisesi ve kravatındaki broş ile dikkat çeken oyuncu eleştirilerin hedefi olmaktan kaçamadı.

Boran Kuzum bu sefer Cannes kırmızı halısına yetişti! Beyaz takım elbisesi ve kravatındaki broş ile dikkat çeken oyuncu eleştirilerin hedefi olmaktan kaçamadı.

Tarzıyla ayrı, Cannes Film Festivali'ne katılımıyla ayrı eleştirilen Boran Kuzum'un kırmızı halı halleri tartışmaların da merkezine yerleşti.

İşte eleştiri toplayan o anlar:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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