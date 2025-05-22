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Bıyık Yeni Moda Oldu: Faruk Sabancı'nın İmaj Değişikliğinin Nedeni Hiç Beklemediğimiz Yerden Geldi!

Bıyık Yeni Moda Oldu: Faruk Sabancı'nın İmaj Değişikliğinin Nedeni Hiç Beklemediğimiz Yerden Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.05.2025 - 10:11

Sabancı ailesinin müzik dünyasındaki temsilcisi Faruk Sabancı, son dönemde sadece başarılarıyla değil, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Oyuncu Esra Bilgiç’le yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminden düşmeyen Sabancı, bu kez imaj değişikliğiyle şaşırttı. Bıyık bırakan ünlü DJ, yeni tarzının ardındaki nedenle şaşırttı. Evlilik açıklamasında bulunan Sabancı'nın sözleri gündeme yerleşti.

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Müzik dünyasının cool çocuğu, DJ kabinlerinin aranan ismi Faruk Sabancı bu kez set başında değil, magazin manşetlerinde!

Müzik dünyasının cool çocuğu, DJ kabinlerinin aranan ismi Faruk Sabancı bu kez set başında değil, magazin manşetlerinde!

Elektronik müziğin uluslararası sahnesinde adını altın harflerle yazdıran Sabancı, şimdi de özel hayatıyla gündemde. Son günlerde başarılı oyuncu Esra Bilgiç ile olan yakınlığıyla konuşulan yakışıklı DJ, sosyal medyadaki ipuçları ve magazin kulislerinde dönen söylentilerin ardından yeni aşkını el ele kameralara yakalanmasıyla duyurmuştu hatırlarsanız.

Güzeller güzeli Esra Bilgiç'le dolu dizgin aşklarını genellikle gözlerden uzak yaşayan, arada bir yaptıkları romantik paylaşımlarla da beğeni toplayan Faruk Sabancı şu sıralar gündeme aşk hayatıyla geliyor.

Güzeller güzeli Esra Bilgiç'le dolu dizgin aşklarını genellikle gözlerden uzak yaşayan, arada bir yaptıkları romantik paylaşımlarla da beğeni toplayan Faruk Sabancı şu sıralar gündeme aşk hayatıyla geliyor.

Sosyal medyada aynı yerden yapılan paylaşımlar, gözlerden uzak ama bir o kadar da doludizgin yaşanan bu ilişkiyi gözde çiftlerden biri yaparken geçtiğimiz gece Faruk Sabancı magazin muhabirlerine yakalandı. İmaj değişikliği ile dikkat çeken Sabancı'nın son hali dikkat çekerken evlilik sorularını da pas geçmedi.

Faruk Sabancı, dün gece kameralar karşısına çıkarak yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti. Bıyık bırakan Sabancı, bu değişikliği esprili bir şekilde "Bana Malkoçoğlu Faruk diyebilirsiniz" sözleriyle duyurdu.

Faruk Sabancı, dün gece kameralar karşısına çıkarak yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti. Bıyık bırakan Sabancı, bu değişikliği esprili bir şekilde "Bana Malkoçoğlu Faruk diyebilirsiniz" sözleriyle duyurdu.

Bıyık bırakan ünlü DJ, görünüşündeki bu radikal değişiklikle adeta bambaşka bir enerjiye büründü. 'Yorumlara açığım, beğenenler oluyor, beğenmeyenler oluyor...' diyen Sabancı, bıyıklı halinin ilham kaynağını da açıklamayı ihmal etmedi. Aşk yaşadığı Esra Bilgiç’in sözlerine atıfta bulunan Sabancı, “Onun önerisiyle bıraktım zaten. ‘Bıyık sana gider’ dedi!” ifadeleriyle bıyık bırakmasının asıl nedenini de açıkladı.

İşte 2. Sayfa'dan Ömer Can'ın kamerasına yansıyan o anlar:

Sevgilisi Esra Bilgiç için bıyık bırakan Faruk Sabancı aynı gece evliliğe sıcak baktığını da açıkladı:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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