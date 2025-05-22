Bıyık Yeni Moda Oldu: Faruk Sabancı'nın İmaj Değişikliğinin Nedeni Hiç Beklemediğimiz Yerden Geldi!
Sabancı ailesinin müzik dünyasındaki temsilcisi Faruk Sabancı, son dönemde sadece başarılarıyla değil, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Oyuncu Esra Bilgiç’le yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminden düşmeyen Sabancı, bu kez imaj değişikliğiyle şaşırttı. Bıyık bırakan ünlü DJ, yeni tarzının ardındaki nedenle şaşırttı. Evlilik açıklamasında bulunan Sabancı'nın sözleri gündeme yerleşti.
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Müzik dünyasının cool çocuğu, DJ kabinlerinin aranan ismi Faruk Sabancı bu kez set başında değil, magazin manşetlerinde!
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Güzeller güzeli Esra Bilgiç'le dolu dizgin aşklarını genellikle gözlerden uzak yaşayan, arada bir yaptıkları romantik paylaşımlarla da beğeni toplayan Faruk Sabancı şu sıralar gündeme aşk hayatıyla geliyor.
Faruk Sabancı, dün gece kameralar karşısına çıkarak yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti. Bıyık bırakan Sabancı, bu değişikliği esprili bir şekilde "Bana Malkoçoğlu Faruk diyebilirsiniz" sözleriyle duyurdu.
İşte 2. Sayfa'dan Ömer Can'ın kamerasına yansıyan o anlar:
Sevgilisi Esra Bilgiç için bıyık bırakan Faruk Sabancı aynı gece evliliğe sıcak baktığını da açıkladı:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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