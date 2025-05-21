Hamileliğinin 6. Ayındaydı: Oyuncu Ege Kökenli Bebeğini Kaybettiğini Duyurdu
Geçtiğimiz aylarda hamilelik haberi veren oyuncu Ege Kökenli, gebeliğinin 22. haftasında bebeğini kaybettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, büyük bir heyecan ve sevgiyle bekledikleri bebeklerini, her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettiklerini belirtti.
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Geçtiğimiz aylarda verdikleri bebek haberiyle sevenlerini heyecanlandıran Ege Kökenli ve eşi Lior paylaştıkları karelerle görenleri mest etmişti.
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Kariyerinde "Yahşi Cazibe", "Güneşin Kızları", "Kalp Atışı" ve "Duy Beni" gibi projelerle tanınan Ege Kökenli, anne olmanın heyecanını yaşıyordu.
Ege Kökenli yaptığı paylaşımla bebeğini kaybettiğini açıkladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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