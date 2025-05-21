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Hamileliğinin 6. Ayındaydı: Oyuncu Ege Kökenli Bebeğini Kaybettiğini Duyurdu

Hamileliğinin 6. Ayındaydı: Oyuncu Ege Kökenli Bebeğini Kaybettiğini Duyurdu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.05.2025 - 14:50

Geçtiğimiz aylarda hamilelik haberi veren oyuncu Ege Kökenli, gebeliğinin 22. haftasında bebeğini kaybettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, büyük bir heyecan ve sevgiyle bekledikleri bebeklerini, her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettiklerini belirtti.

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Geçtiğimiz aylarda verdikleri bebek haberiyle sevenlerini heyecanlandıran Ege Kökenli ve eşi Lior paylaştıkları karelerle görenleri mest etmişti.

Geçtiğimiz aylarda verdikleri bebek haberiyle sevenlerini heyecanlandıran Ege Kökenli ve eşi Lior paylaştıkları karelerle görenleri mest etmişti.

Ege Kökenli, 2022 yılında iş insanı Lior Ahituv ile evlenmişti. Hamileliğini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan oyuncu, geçtiğimiz haftalarda karnı burnunda pozlarıyla kız bebek beklediklerini açıklamış ve beğeni toplamıştı.

Kariyerinde "Yahşi Cazibe", "Güneşin Kızları", "Kalp Atışı" ve "Duy Beni" gibi projelerle tanınan Ege Kökenli, anne olmanın heyecanını yaşıyordu.

Kariyerinde "Yahşi Cazibe", "Güneşin Kızları", "Kalp Atışı" ve "Duy Beni" gibi projelerle tanınan Ege Kökenli, anne olmanın heyecanını yaşıyordu.

Güzel oyuncu hamiliğinde paylaştığı pozlarla beğeni toplarken verdiği üzücü haberle gündeme yerleşti.

Ege Kökenli yaptığı paylaşımla bebeğini kaybettiğini açıkladı.

Ege Kökenli yaptığı paylaşımla bebeğini kaybettiğini açıkladı.

'Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar…Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi, gebeliğimin 22. haftasında, her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik.

Bu beklenmedik acı, doktorlarımızın da söylediği gibi yüzde bir ihtimalle gerçekleşen bir durumdu.

Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık.Yaşadığımız bu derin kaybın ardından, bir süre sessiz kalmayı, yasımıza ve iyileşme sürecimize alan tanımayı tercih ediyoruz.

Bu süreçte göstereceğiniz anlayış, hassasiyet ve saygı için şimdiden teşekkür ederiz.Ege & Lior'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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