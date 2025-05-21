Eski Halinden Eser Kalmadığı Gibi Her Gördüğümüzde Ayrı Çöken Justin Bieber 31 Yaşında Kel Kaldı!
Bir dönemin parlayan yıldızı Justin Bieber, son zamanlarda müzikten çok özel hayatıyla gündeme geliyor. Hailey Bieber’la yaşadığı evlilik krizi ve eski bağımlılıklarına dair itiraflarıyla, hayranlarını endişelendiren isim görüntüsüyle korku saçmaya devam ediyor.
Son olarak saçları dökülen Justin Bieber'ın o görüntüsü sosyal medyada olay oldu.
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Dünyaca ünlü pop yıldızı Justin Bieber, son günlerde yeniden magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri.
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Son zamanlarda yasaklı madde kullanımı ile adından bahsettiren Justin Bieber, sokaklardaki görüntüsü ve kameramanlara karşı tavırlarıyla gündeme geliyor.
Sevenlerini korkutan ve zayıflığıyla dikkat çeken Justin Bieber bu sefer de dökülen saçlarıyla odak noktası oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Bu biber selena'dan sonra çoküşe geçti. Kimse iyi gelmedi ona selena kadar 🤧😁