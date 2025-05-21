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Eski Halinden Eser Kalmadığı Gibi Her Gördüğümüzde Ayrı Çöken Justin Bieber 31 Yaşında Kel Kaldı!

Eski Halinden Eser Kalmadığı Gibi Her Gördüğümüzde Ayrı Çöken Justin Bieber 31 Yaşında Kel Kaldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.05.2025 - 13:25

Bir dönemin parlayan yıldızı Justin Bieber, son zamanlarda müzikten çok özel hayatıyla gündeme geliyor. Hailey Bieber’la yaşadığı evlilik krizi ve eski bağımlılıklarına dair itiraflarıyla, hayranlarını endişelendiren isim görüntüsüyle korku saçmaya devam ediyor.

Son olarak saçları dökülen Justin Bieber'ın o görüntüsü sosyal medyada olay oldu.

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Dünyaca ünlü pop yıldızı Justin Bieber, son günlerde yeniden magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Justin Bieber, son günlerde yeniden magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri.

Genç yaşta şöhretin zirvesine ulaşan Bieber, bu hızlı yükselişin bedelini hem fiziksel hem de ruhsal anlamda ağır ödemişti. Şimdi ise hem eşi Hailey Bieber ile yaşadığı sorunlar hem de geçmişte mücadele ettiği bağımlılıklarının yankılarıyla bir kez daha gündemde.

Son zamanlarda yasaklı madde kullanımı ile adından bahsettiren Justin Bieber, sokaklardaki görüntüsü ve kameramanlara karşı tavırlarıyla gündeme geliyor.

Son zamanlarda yasaklı madde kullanımı ile adından bahsettiren Justin Bieber, sokaklardaki görüntüsü ve kameramanlara karşı tavırlarıyla gündeme geliyor.

Justin Bieber, geçmişte madde kullanımı ve depresyonla boğuştuğunu defalarca kez itiraf etmişti. 

Hayranları, onun bu zorlu süreci atlattığını düşünürken son dönemde yeniden endişe verici görüntüler vermeye devam eden isim korku saçmaya başlamıştı.

Son röportajlarında “hala tetikte yaşadığını” söyleyen Bieber, zaman zaman kaygı atakları geçirdiğini ve psikolojik sorunlarla mücadele ettiğini dile getirmişti.

Bieber'ın kameralara yakalanan son görüntüsü endişe uyandırmıştı:

Sevenlerini korkutan ve zayıflığıyla dikkat çeken Justin Bieber bu sefer de dökülen saçlarıyla odak noktası oldu.

Sevenlerini korkutan ve zayıflığıyla dikkat çeken Justin Bieber bu sefer de dökülen saçlarıyla odak noktası oldu.
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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ayzin

Bu biber selena'dan sonra çoküşe geçti. Kimse iyi gelmedi ona selena kadar 🤧😁