Eski Halinden Eser Kalmadığı Gibi Her Gördüğümüzde Ayrı Çöken Justin Bieber 31 Yaşında Kel Kaldı!

Genç yaşta şöhretin zirvesine ulaşan Bieber, bu hızlı yükselişin bedelini hem fiziksel hem de ruhsal anlamda ağır ödemişti. Şimdi ise hem eşi Hailey Bieber ile yaşadığı sorunlar hem de geçmişte mücadele ettiği bağımlılıklarının yankılarıyla bir kez daha gündemde.