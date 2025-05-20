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Mustafa Ceceli'nin Bir Mağaza Açılışında Şarkı Söylediği Anlar X Kullanıcılarının Diline Büyük Düştü!

Mustafa Ceceli'nin Bir Mağaza Açılışında Şarkı Söylediği Anlar X Kullanıcılarının Diline Büyük Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.05.2025 - 01:03

Bir zamanlar şarkıları ile listeleriden düşmeyen Mustafa Ceceli reklam yüzü olduğu markanın Erzurum'daki yeni mağazasının açılışıda şarkı söyledi. Barikatların ardında bir topluluğun önünde şarkı söylene Mustafa Ceceli'nin halleri X kullanıcılarına malzeme çıkardı.

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İşte o anlar:

Müzik kariyerine hız kesmeden devam eden Ceceli, Lara Fabian ile birlikte seslendirdiği "Al Götür Beni" şarkısıyla adından bahsettrimişti.

Müzik kariyerine hız kesmeden devam eden Ceceli, Lara Fabian ile birlikte seslendirdiği "Al Götür Beni" şarkısıyla adından bahsettrimişti.

Açıklamaları, özel hayatı ve müziğiyle zaman zaman magazin manşetlerinde gördüğümüz Mustafa Ceceli bu sefer gündeme şarkısı söylediği anlarla geldi.

Bir mobilya markasını yüzü olan Mustafa Ceceli mağaza açılışında sahne aldı.

Bir mobilya markasını yüzü olan Mustafa Ceceli mağaza açılışında sahne aldı.

Kalabalığa karşı barikatların ardından 'Salıncak' şarkısını seslendiren Ceceli'nin b u anları X'te gündem oldu. 7 milyonu aşan etkileşimle goygoyculara malzeme çıkartan o anlara gelen tepkilere birlikte bakalım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Ahmet

Bi keresinde de Tayyip Erdoğan pastane açılışına katılmıştı millet koskoca başbakan böyle bi açılışa mı katılır demişti. Eğer mekan sahipleri yüksek hatırlı ... Devamını Gör

bej duvar

söylediğinde doğruluk payı var ama şarkı söylemek bir de playback yapmak nedir? Açılışta görünse yine haber yaptırırlardı. Mekan sahibi yüksek hatırlıysa da ... Devamını Gör