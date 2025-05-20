Mustafa Ceceli'nin Bir Mağaza Açılışında Şarkı Söylediği Anlar X Kullanıcılarının Diline Büyük Düştü!
Bir zamanlar şarkıları ile listeleriden düşmeyen Mustafa Ceceli reklam yüzü olduğu markanın Erzurum'daki yeni mağazasının açılışıda şarkı söyledi. Barikatların ardında bir topluluğun önünde şarkı söylene Mustafa Ceceli'nin halleri X kullanıcılarına malzeme çıkardı.
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İşte o anlar:
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Müzik kariyerine hız kesmeden devam eden Ceceli, Lara Fabian ile birlikte seslendirdiği "Al Götür Beni" şarkısıyla adından bahsettrimişti.
Bir mobilya markasını yüzü olan Mustafa Ceceli mağaza açılışında sahne aldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Bi keresinde de Tayyip Erdoğan pastane açılışına katılmıştı millet koskoca başbakan böyle bi açılışa mı katılır demişti. Eğer mekan sahipleri yüksek hatırlı ... Devamını Gör
söylediğinde doğruluk payı var ama şarkı söylemek bir de playback yapmak nedir? Açılışta görünse yine haber yaptırırlardı. Mekan sahibi yüksek hatırlıysa da ... Devamını Gör