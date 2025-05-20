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Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay'ın Estetik Yaptırmadığını Kanıtlama Çabası X'te Dillere Fena Düştü

Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay'ın Estetik Yaptırmadığını Kanıtlama Çabası X'te Dillere Fena Düştü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.05.2025 - 21:33

Birsen Altuntaş'ın paylaşımına göre, 53 yaşındaki oyuncu İnci Türkay'ın estetik yaptırmadığını savunduğu açıklamaları sosyal medyada tartışma yarattı. Kimileri doğal güzelliğini överken, kimileri bu iddiaya pek de inanmadı!

Kaynak: Birsen Altuntaş

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2000’li yılların unutulmaz dizisi Sihirli Annem, birçok izleyicinin hafızasında renkli sahneleri, sihirli anları ve elbette Betüş karakteriyle yer etti.

2000’li yılların unutulmaz dizisi Sihirli Annem, birçok izleyicinin hafızasında renkli sahneleri, sihirli anları ve elbette Betüş karakteriyle yer etti.

Bu ikonik karaktere hayat veren İnci Türkay ise, o yıllardan bugüne ekranların sevilen yüzü olmayı başardı. Sadece oyunculuğuyla değil, zarafeti ve duru güzelliğiyle de adından söz ettiren Türkay, yıllar içinde hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla merak konusu olmaya devam etti.

Sihirli Annem hayranları için müjdeli haber ise geçtiğimiz aylarda gelmişti... "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" adıyla sinema filmi olarak geri dönüyor.

Sihirli Annem hayranları için müjdeli haber ise geçtiğimiz aylarda gelmişti... "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" adıyla sinema filmi olarak geri dönüyor.

22 yıl aradan sonra, orijinal oyuncu kadrosunu yeniden bir araya getiren yapım, 30 Mayıs 2025'te sinemaseverlerle buluşacak. Oyuncu kadrosunda İnci Türkay (Betüş), Şahap Sayılgan (Sadık), Nevra Serezli, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Jess Molho, Tiraje Başaran, Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya gibi isimlerin bulunduğu yapım şimdiden sosyal medyayı sallarken İnci Türkay'uın yıllara meydan okuyan görünümü olay olmuştu.

Kadrodaki isimlerin günümüzdeki halleri ise dillere düşmüştü:

Birsen Altuntaş'ın paylaşımına göre, filmin çıkmasına sayılı gün kalmışken İnci Türkay ise estetik açıklamasıyla gündem oldu:

Türkay'ın o ifadeleri sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı:

Türkay'ın o ifadeleri sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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