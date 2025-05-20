Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay'ın Estetik Yaptırmadığını Kanıtlama Çabası X'te Dillere Fena Düştü
Birsen Altuntaş'ın paylaşımına göre, 53 yaşındaki oyuncu İnci Türkay'ın estetik yaptırmadığını savunduğu açıklamaları sosyal medyada tartışma yarattı. Kimileri doğal güzelliğini överken, kimileri bu iddiaya pek de inanmadı!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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2000’li yılların unutulmaz dizisi Sihirli Annem, birçok izleyicinin hafızasında renkli sahneleri, sihirli anları ve elbette Betüş karakteriyle yer etti.
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Sihirli Annem hayranları için müjdeli haber ise geçtiğimiz aylarda gelmişti... "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" adıyla sinema filmi olarak geri dönüyor.
Birsen Altuntaş'ın paylaşımına göre, filmin çıkmasına sayılı gün kalmışken İnci Türkay ise estetik açıklamasıyla gündem oldu:
Türkay'ın o ifadeleri sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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