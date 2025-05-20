Sırrı Süreyya Önder'in Vefatının Ardından Saçlarını Kazıtan Sezen Aksu'nun Son Hali Ortaya Çıktı!
Sırrı Süreyya Önder'le olan yakınlığıyla bilinen Sezen Aksu'nun son hamlesi manşetlere yerleşmişti. Arkadaşını kaybetmesinin ardından saçlarını makine ile kazıttığı söylenen Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı.
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Türk müziğinin tartışmasız en güçlü kalemlerinden, duyguların tercümanı, milyonların “Minik Serçe”si Sezen Aksu son olarak imaj değişikliği ile adından bahsettirmişti.
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Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından yakın oldukları bilinen Sezen Aksu'nun aldığı radikal karar gündeme oturmuştu.
Sezen Aksu'nun bu radikal kararının ardından son hali ortaya çıktı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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