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Sırrı Süreyya Önder'in Vefatının Ardından Saçlarını Kazıtan Sezen Aksu'nun Son Hali Ortaya Çıktı!

Sırrı Süreyya Önder'in Vefatının Ardından Saçlarını Kazıtan Sezen Aksu'nun Son Hali Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.05.2025 - 18:03

Sırrı Süreyya Önder'le olan yakınlığıyla bilinen Sezen Aksu'nun son hamlesi manşetlere yerleşmişti. Arkadaşını kaybetmesinin ardından saçlarını makine ile kazıttığı söylenen Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı.

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Türk müziğinin tartışmasız en güçlü kalemlerinden, duyguların tercümanı, milyonların “Minik Serçe”si Sezen Aksu son olarak imaj değişikliği ile adından bahsettirmişti.

Türk müziğinin tartışmasız en güçlü kalemlerinden, duyguların tercümanı, milyonların “Minik Serçe”si Sezen Aksu son olarak imaj değişikliği ile adından bahsettirmişti.

Sadece sesiyle değil, yazdığı sözlerle, yetiştirdiği sanatçılarla, hatta zaman zaman gündeme bomba gibi düşen açıklamalarıyla da Türk pop müziğinin yaşayan efsanesi olmayı sürdüren Sezen Aksu 70'li yıllarda başlayan müzik yolculuğunu 80'lerde, 90'larda ve 2000'lerde de zirvede tutmayı başarmıştı.

Müzik listelerinin özlenen ismi Sezen Aksu'nun yeni albüm haberi sevenlerini havalara uçurmuştu:

Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından yakın oldukları bilinen Sezen Aksu'nun aldığı radikal karar gündeme oturmuştu.

Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından yakın oldukları bilinen Sezen Aksu'nun aldığı radikal karar gündeme oturmuştu.

Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, yakın dostu Sezen Aksu'yu derinden etkilemiş, TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında gazeteci Mehmet Üstündağ'ın aktardığına göre, Aksu bu kaybın ardından gözyaşlarına boğulmuş ve yasını saçlarını kazıtmıştı.

Detaylardan bahsetmiştik:

Sezen Aksu'nun bu radikal kararının ardından son hali ortaya çıktı!

Sezen Aksu'nun bu radikal kararının ardından son hali ortaya çıktı!

Saçlarını eline aldığı makine ile kestiği öğrenilen Sezen Aksu'nun hem saçlarının rengi hem de modeli görenlere ufak çaplı bir şok yaşattı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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