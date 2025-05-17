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Avrupa Yakası'nın Fatoş'u Şenay Gürler'in Eşinden Boşanma Kararını Anlattığı Anlar X'te Gündeme Oturdu!

Avrupa Yakası'nın Fatoş'u Şenay Gürler'in Eşinden Boşanma Kararını Anlattığı Anlar X'te Gündeme Oturdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.05.2025 - 12:10

Yıllar önce aldığı boşanma kararıyla ailesinin desteğini arkasında bırakıp kendi yolunu çizdiğini itiraf eden Şenay Gürler, o zor günleri samimi sözlerle anlattı. Kızını tek başına büyüten usta oyuncu, bir yıl süren evliliğinde aldığı boşanma karanını neden aldığını açıkladı. Bugün hayatını bilardo şampiyonu Semih Saygıner ile paylaşan Şenay Gürler'in o sözleri X'te gündem oldu.

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Ekranların sevilen yüzü, enerjisiyle yıllara meydan okuyan usta oyuncu Şenay Gürler, hem başarılı projeleriyle hem de zaman zaman magazin gündemine yansıyan özel hayatıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Ekranların sevilen yüzü, enerjisiyle yıllara meydan okuyan usta oyuncu Şenay Gürler, hem başarılı projeleriyle hem de zaman zaman magazin gündemine yansıyan özel hayatıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Avrupa Yakası” dizisindeki Fatoş karakteriyle hafızalara kazınan Gürler, tiyatrodan sinemaya ve dizilere uzanan dopdolu kariyeriyle adından söz ettiriyor.

Dünyaya ismini altın harflerle yazdıran bilardo şampiyonu Semih Saygıner'le birlikteliğini gözlerden uzak yaşayan Şenay Gürler zaman zaman özel hayatıyla da adından bahsettiriyor.

Dünyaya ismini altın harflerle yazdıran bilardo şampiyonu Semih Saygıner'le birlikteliğini gözlerden uzak yaşayan Şenay Gürler zaman zaman özel hayatıyla da adından bahsettiriyor.

Yaklaşık 10 yıldır birlikte olan  ve bir spor salonunda tanışmalarının ardından birbirlerinin ellerini hiç bırakmayan ikili birbirleri hakkındaki romantik açıklamalarıyla da adından bahsettiriyor. Hatta Semih Saygıner zamanında, Şenay Gürler hakkında 'Ben Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriyle beraberim. Sadece fiziki açıdan değil, insani olarak da Şenay çok güzel bir kadın' ifadelerini kullanmıştı.

İlişkilerinin başında Gürler, torunu olduğunu söylediğinde Saygıner, 'Ne önemi var, ben sana aşığım' şeklinde karşılık vermiş. Hatta arkadaşlarının 'Çocuk yap' önerilerine esprili bir dille 'Ben direkt torun yapacağım' dediğini ve bu dileğinin gerçekleştiğini belirtmişti.

1986 senesinde evlenen ve bu evliliğinden bir kızı olan Şenay Gürler 1987 senesinde boşanma kararı almıştı. Eşinden ayrılma kararı aldığı anları anlatan Şenay Gürler'in o videosu X'te gündem oldu.

Gelin X'te tartışma yaratan o açıklamaların ardından gelen tepkilere birlikte bakalım:

Gelin X'te tartışma yaratan o açıklamaların ardından gelen tepkilere birlikte bakalım:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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