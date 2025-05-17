Avrupa Yakası'nın Fatoş'u Şenay Gürler'in Eşinden Boşanma Kararını Anlattığı Anlar X'te Gündeme Oturdu!

Yaklaşık 10 yıldır birlikte olan ve bir spor salonunda tanışmalarının ardından birbirlerinin ellerini hiç bırakmayan ikili birbirleri hakkındaki romantik açıklamalarıyla da adından bahsettiriyor. Hatta Semih Saygıner zamanında, Şenay Gürler hakkında 'Ben Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriyle beraberim. Sadece fiziki açıdan değil, insani olarak da Şenay çok güzel bir kadın' ifadelerini kullanmıştı.

İlişkilerinin başında Gürler, torunu olduğunu söylediğinde Saygıner, 'Ne önemi var, ben sana aşığım' şeklinde karşılık vermiş. Hatta arkadaşlarının 'Çocuk yap' önerilerine esprili bir dille 'Ben direkt torun yapacağım' dediğini ve bu dileğinin gerçekleştiğini belirtmişti.