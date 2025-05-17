Avrupa Yakası'nın Fatoş'u Şenay Gürler'in Eşinden Boşanma Kararını Anlattığı Anlar X'te Gündeme Oturdu!
Yıllar önce aldığı boşanma kararıyla ailesinin desteğini arkasında bırakıp kendi yolunu çizdiğini itiraf eden Şenay Gürler, o zor günleri samimi sözlerle anlattı. Kızını tek başına büyüten usta oyuncu, bir yıl süren evliliğinde aldığı boşanma karanını neden aldığını açıkladı. Bugün hayatını bilardo şampiyonu Semih Saygıner ile paylaşan Şenay Gürler'in o sözleri X'te gündem oldu.
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Ekranların sevilen yüzü, enerjisiyle yıllara meydan okuyan usta oyuncu Şenay Gürler, hem başarılı projeleriyle hem de zaman zaman magazin gündemine yansıyan özel hayatıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
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Dünyaya ismini altın harflerle yazdıran bilardo şampiyonu Semih Saygıner'le birlikteliğini gözlerden uzak yaşayan Şenay Gürler zaman zaman özel hayatıyla da adından bahsettiriyor.
1986 senesinde evlenen ve bu evliliğinden bir kızı olan Şenay Gürler 1987 senesinde boşanma kararı almıştı. Eşinden ayrılma kararı aldığı anları anlatan Şenay Gürler'in o videosu X'te gündem oldu.
Gelin X'te tartışma yaratan o açıklamaların ardından gelen tepkilere birlikte bakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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