Hollywood'a Giriş Yapan Eşi Aras Aydın'ı Galada Yalnız Bırakmayan Melis Birkan'ın Son Haline Yorum Yağdı!
Türk televizyonlarının karizmatik yıldızı Aras Aydın, Nicole Kidman’lı “Nine Perfect Strangers” dizisinin ikinci sezon kadrosuna katılarak Hollywood’da büyük ses getirdi. Los Angeles’ta gerçekleşen görkemli galada, Aydın’ı yalnız bırakmayan eşi Melis Birkan ise zarafetiyle gecenin sürpriz yıldızlarından biri oldu. Kırmızı halıda el ele poz veren çift ve Melis Birkan'ın son hali sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum aldı.
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Türkiye'nin ekranlarda görmeye alışık olduğumuz yakışıklısı Aras Aydın, şimdilerde gözünü dünyaya dikti!
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Türk televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Melis Birkan ve Aras Aydın’ın ilişkisi, uzun yıllardır devam eden fakat gözlerden uzak yaşananlardan biri.
Issız Adam filminde Ada rolüyle popülerliğini kanıtlayan ve bir döneme travma yaşatan Alper karakterini hafızalarımıza kazıyan Melis Birkan'ı son olarak Güzel Aşklar Diyarı'nda görmüştük.
Çok seveni olan güzel oyuncuya X'te resmen yorum yağdı! İkinin evli olduğunu bilmeyen de vardı, Melis Birkan'ın değiştiğini söyleyen de...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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