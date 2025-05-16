Hollywood'a Giriş Yapan Eşi Aras Aydın'ı Galada Yalnız Bırakmayan Melis Birkan'ın Son Haline Yorum Yağdı!

2019 yılında yolları bir tiyatro oyununda kesişen çiftin ilişkisi Aydın'ın sözlerine göre Birkan'ı seyirciler arasında görmesiyle başladı. Melis Birkan da Aras Aydın'ı bir dizide izledikten sonra yetenekli bulmuş, aynı menajerle çalıştıklarını fark edince de bu fikrini dile getirmiş.

3 yıl süren ilişkilerinin ardından Melis Birkan ve Aras Aydın, 22 Mayıs 2022'de İstanbul'da düzenlenen sade bir törenle evlenmişti.