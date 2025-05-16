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Hollywood'a Giriş Yapan Eşi Aras Aydın'ı Galada Yalnız Bırakmayan Melis Birkan'ın Son Haline Yorum Yağdı!

Hollywood'a Giriş Yapan Eşi Aras Aydın'ı Galada Yalnız Bırakmayan Melis Birkan'ın Son Haline Yorum Yağdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.05.2025 - 23:29

Türk televizyonlarının karizmatik yıldızı Aras Aydın, Nicole Kidman’lı “Nine Perfect Strangers” dizisinin ikinci sezon kadrosuna katılarak Hollywood’da büyük ses getirdi. Los Angeles’ta gerçekleşen görkemli galada, Aydın’ı yalnız bırakmayan eşi Melis Birkan ise zarafetiyle gecenin sürpriz yıldızlarından biri oldu. Kırmızı halıda el ele poz veren çift ve Melis Birkan'ın son hali sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum aldı.

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Türkiye'nin ekranlarda görmeye alışık olduğumuz yakışıklısı Aras Aydın, şimdilerde gözünü dünyaya dikti!

Türkiye'nin ekranlarda görmeye alışık olduğumuz yakışıklısı Aras Aydın, şimdilerde gözünü dünyaya dikti!

Yerli yapımlarda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Aydın, artık sadece Türkiye değil, Hollywood camiasının da radarında!

Amazon Prime’ın ses getiren psikolojik gerilim dizisi “Nine Perfect Strangers”, ikinci sezon kadrosuna sürpriz bir ismi dahil etti: Aras Aydın! Başrollerinde dünya yıldızı Nicole Kidman’ın yer aldığı dizide Aras Aydın’ın rol alması, Türkiye gündemine de damga vurdu haliyle...

Türk televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Melis Birkan ve Aras Aydın’ın ilişkisi, uzun yıllardır devam eden fakat gözlerden uzak yaşananlardan biri.

Türk televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Melis Birkan ve Aras Aydın’ın ilişkisi, uzun yıllardır devam eden fakat gözlerden uzak yaşananlardan biri.

2019 yılında yolları bir tiyatro oyununda kesişen çiftin ilişkisi Aydın'ın sözlerine göre Birkan'ı seyirciler arasında görmesiyle başladı. Melis Birkan da Aras Aydın'ı bir dizide izledikten sonra yetenekli bulmuş, aynı menajerle çalıştıklarını fark edince de bu fikrini dile getirmiş.

 3 yıl süren ilişkilerinin ardından Melis Birkan ve Aras Aydın, 22 Mayıs 2022'de İstanbul'da düzenlenen sade bir törenle evlenmişti.

Issız Adam filminde Ada rolüyle popülerliğini kanıtlayan ve bir döneme travma yaşatan Alper karakterini hafızalarımıza kazıyan Melis Birkan'ı son olarak Güzel Aşklar Diyarı'nda görmüştük.

Issız Adam filminde Ada rolüyle popülerliğini kanıtlayan ve bir döneme travma yaşatan Alper karakterini hafızalarımıza kazıyan Melis Birkan'ı son olarak Güzel Aşklar Diyarı'nda görmüştük.

Los Angeles’ta düzenlenen özel gala gecesinde Aras Aydın ve Melis Birkan, zarif duruşlarıyla kırmızı halıda göz kamaştırdı. Eşi Aras Aydın'ı 9 Perfect Strangers dizisinin galasında yalnız bırakmayan Melis Birkan kameralar karşısına eşi Aras Aydın'la geçti.

Çok seveni olan güzel oyuncuya X'te resmen yorum yağdı! İkinin evli olduğunu bilmeyen de vardı, Melis Birkan'ın değiştiğini söyleyen de...

Çok seveni olan güzel oyuncuya X'te resmen yorum yağdı! İkinin evli olduğunu bilmeyen de vardı, Melis Birkan'ın değiştiğini söyleyen de...
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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